Mumbai-Pune: मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनांना टोलचे पैसे परत मिळणार; पण कधी? जाणून घ्या...

Mumbai Pune Expressway Traffic News: गॅस टँकर अपघातानंतर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या १.२ लाख वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. गॅस टँकर उलटल्यामुळे झालेल्या ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सुमारे १.२ लाख वाहनचालकांकडून वसूल केलेला टोल कर परत केला जाईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुष्टी केली आहे की, एकूण ५.१६ कोटी रुपये प्रवाशांच्या फास्टॅग खात्यात परत केले जातील.

