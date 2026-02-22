Mumbai-Pune: मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनांना टोलचे पैसे परत मिळणार; पण कधी? जाणून घ्या...

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. गॅस टँकर उलटल्यामुळे झालेल्या ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सुमारे १.२ लाख वाहनचालकांकडून वसूल केलेला टोल कर परत केला जाईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुष्टी केली आहे की, एकूण ५.१६ कोटी रुपये प्रवाशांच्या फास्टॅग खात्यात परत केले जातील..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना ३ फेब्रुवारी रोजी खापोलीजवळील आडोशी बोगद्याजवळ घडली. कोचीहून सुरतला जाणारा अत्यंत ज्वलनशील प्रोपीलीन वायू वाहून नेणारा एक गॅस टँकर नियंत्रण गमावून उतारावर उलटला. गॅस गळतीच्या भीतीने अधिकाऱ्यांनी खबरदारी म्हणून एक्सप्रेस वे दोन्ही बाजूंनी बंद केला. यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर २५ ते ३० किलोमीटरचा मोठा वाहतूक कोंडी झाली. जी सुमारे ३२ तास चालली..Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर अनधिकृत प्रवेशामुळे अपघाताचा धोका.या कोंडीदरम्यान महिला, मुले आणि वृद्धांसह हजारो लोक तासन्तास अन्न, पाणी किंवा शौचालयाच्या सुविधांशिवाय अडकून पडले. संकट असूनही टोल प्लाझा शुल्क वसूल करत असल्याचे कळताच प्रवाशांचा संताप उफाळून आला. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि पैसे परत करण्याची मागणी केली..एमएसआरडीसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर या सवलत कंपनीकडून फास्टॅग डेटा मागवला होता. टोल वसूलीचा आदेश थांबल्यानंतरही अनेक वाहनांकडून अजूनही पैसे कापले जात असल्याचे तपासात आढळून आले. प्रशासनाने आता वाहतूक कोंडीदरम्यान ज्या १.२ लाख वाहनांकडून टोल वसूल करण्यात आला होता त्यांची ओळख पटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण परतफेड रक्कम ₹५.१६ कोटी आहे. .पुणे–बंगळूर महामार्गावरील रखडलेल्या कामामुळे अपघातांची मालिका; वाहनचालक त्रस्त.पुढील आठवड्यात हे पैसे थेट चालकांच्या फास्टॅग वॉलेटमध्ये किंवा लिंक्ड बँक खात्यात जमा केले जातील. या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक दिलासा मिळत नाही तर भविष्यात आपत्कालीन सेवा नसताना टोल वसुली अन्याय्य आहे याची एक उदाहरणेही निर्माण होतात. प्रवाशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, जरी त्यांनी एक्सप्रेसवेवर सुधारित आपत्कालीन सुविधांची मागणी देखील केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.