मुंबई : 'वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड' प्रकल्पासाठी मुंबई वर्सोवा येथील नाना-नानी पार्क'मध्ये महापालिका प्रशासनाकडून झाडे तोडली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी अनेक महिने या प्रकल्पाला विरोध दर्शवल्यानंतरही पालिकेकडून झाडं तोडण्याचे काम सुरु आहे. पालिकेच्या या कारवाईवर नागरिकांसह मनोरंजन विश्वातील कलाकारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील वर्सोवा येथील 'नाना-नानी पार्क'मध्ये 'वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड'साठी जागा मोकळी करण्यासाठी बीएमसीने (BMC) झाडे तोडण्यास सुरुवात केली आहे. यावर स्थानिकांपासून याठिकाणातील एकूण १८४ झाडे तोडली जाणार असून तर १६४ झाडे वर्सोवामधील 'सेव्हन बंगलो' परिसरात स्थलांतरित केली जाणार आहेत..Mumbai Ahmedabad Highway: एकापाठोपाठ चार अवजड वाहने भिडली; आंबोलीत अपघातामुळे वाहनांच्या रांगा.रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषएका जुन्या कचरा डेपोच्या (डम्पिंग ग्राऊंड) जागी स्थानिक नागरिकांनी विकसित केलेले हे उद्यान लोकांसाठी हे उद्यान एक महत्त्वाचे ठिकाण ठरले आहे. लोक येथे निवांत वेळ घालवण्यासाठी आणि आनंद घेण्यासाठी येतात. अनेकांचे या जागेसोबत भावनिक नाते जोडलेले आहे. मात्र प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता आधीच खालावलेली असताना, झाडे तोडण्यावर स्थानिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..अभिनेत्री रिचा चड्ढा हिनेही महानगरपालिकेच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये 'मुंबईतील हवेची गुणवत्ता आधीच इतकी खालावली आहे की श्वास घेणे कठीण झाले आहे, अशा परिस्थितीत नागरिकांनी लावलेली झाडे का काढली जात आहेत?' असा प्रश्न उपस्थित केला आहे..'दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव तेच राहणार'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं जाहीर; पण, 'चैत्यभूमी' नावाच्या चर्चेवर म्हणाले....तसेच 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) चित्रपटातील अभिनेत्री पूजा रूपारेल हिने देखील वर्सोवा येथील 'नाना-नानी पार्क'मध्ये एका 'वारसा' (हेरिटेज) मानल्या जाणाऱ्या वृक्षाची कत्तल केल्याप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कारवाईला बेकायदेशीर ठरवत जोरदार टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.