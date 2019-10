Vidhan Sabha 2019 : मोदीजी, फडणवीसजी जरा बेरोजगारीवर बोला; राहुल गांधींची बोचरी टीका

मुंबई : देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचं संकट आहे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुंबईतील जाहीर सभेत भाजप सरकारवर टीका केली. कांदीवली येथे त्यांची जाहीर सभा झाली.

गो बॅक मोदी ट्विटरवर सुरू आहे ट्रेंड

40 वर्षांतली सर्वांत मोठी बेरोजगारी

राहुल गांधी म्हणाले, 'देशात उद्योग व्यवसायांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. गुजरातमध्ये हिरे उद्योगावर परिणाम झाला आहे. अनेक कारखाने बंद पडत असल्याने कामगार वर्ग रस्त्यावर येत आहे. देशात आजवरची 40 वर्षांतली सर्वांत मोठी बेरोजगारी आहे. तरुण वर्ग रस्त्यावर आला आहे. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चंद्राच्या गोष्टी करत आहेत. देशात इतकी भीषण परिस्थिती आहे याचा अंदाज तुम्हाला येत नाही. येत्या सहा महिन्यांत परिस्थिती आणखीन बिकट होणार आहे. पण, सरकार त्यावर काहीच बोलायला तयार नाही.'

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Mumbai: Whole country knows there was theft in Rafale deal, people from Defence Ministry wrote clearly that PM is interfering in deal, that is why there is guilt.The name Rafale hurts, that is why Rajnath Singh ji went to France to collect Rafale. pic.twitter.com/TsmFojvor6

— ANI (@ANI) October 13, 2019