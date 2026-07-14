Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाम बोट दुर्घटनेतील १५ भारतीयांचे पार्थिव मुंबईहून ३ राज्यांत रवाना, आज अंत्यसंस्कार

व्हिएतनाममधील 'फू क्वोक'बेटाजवळ झालेल्या एका दुर्दैवी बोट अपघातात प्राण गमावलेल्या १५ भारतीय नागरिकांचे मृतदेह सोमवारी भारतात आणण्यात आले. हे पार्थिव घेऊन आलेले विशेष विमान भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ९:२० च्या सुमारास मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. ते आज तीनही राज्यात रवाना झाले आहे. पार्थिवांवर आजच अंत्यसंस्कार होणार असल्याचे समजते. .मृतदेह मायदेशी आणल्यामुळे मृतांच्या अंतिम प्रवासाची सुरुवात झाली आहे. विमानतळावर इमिग्रेशन, सीमाशुल्क (कस्टम्स) आणि इतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, हे मृतदेह संबंधित राज्यांच्या प्रशासनाकडे सोपवले जेणेकरून ते त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवले जातील. या १५ मृतांपैकी १० जण तामिळनाडूचे, तीन जण आंध्र प्रदेशचे आणि दोन जण केरळचे होते. .तामिळनाडू सरकारने मृतदेह मायदेशी आणण्याच्या प्रक्रियेत समन्वय साधण्यासाठी यापूर्वीच व्हिएतनाममध्ये एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती.केरळमधील दोन मृतांचे मृतदेह विमानाने तिरुवनंतपुरम येथे नेले जातील. तिथे राज्य सरकारच्या 'नोर्का' (NORKA) या संस्थेने आवश्यक व्यवस्था केली आहे; त्यानंतर अंत्यसंस्कारासाठी हे मृतदेह कोल्लम जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी नेले जातील. आंध्र प्रदेशातील प्रशासकीय अधिकारीही परराष्ट्र मंत्रालय आणि विमानतळ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहेत, जेणेकरून त्या तीन मृतांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल..Jalgaon News : ‘त्या’ मुलाचा अडीच महिन्यांनंतर उकरला मृतदेह; पित्याच्या आर्त हाकेला प्रशासनाची ‘ओ’; अखेर मृत्यूच्या कारणांचा शोध सुरू.एका निवेदनात हनोई येथील भारतीय दूतावासाने म्हटले आहे की, ते आणि हो ची मिन्ह सिटी येथील भारताचे वाणिज्य दूतावास (Consulate General) संबंधित राज्य सरकारांशी समन्वय साधत राहतील, जेणेकरून मृतदेह लवकरात लवकर शोकाकुल कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचतील. "आमच्या संवेदना मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आहेत," असे दूतावासाने म्हटले. नुकत्याच व्हिएतनाममध्ये भारतीय पर्यटकांच्या बाबतीत घडलेल्या सर्वात भीषण घटनांपैकी एका घटनेत ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले, त्यांच्याबद्दल दूतावासाने शोक व्यक्त केला. .हे सर्व मृत ११ जुलै रोजी दक्षिण व्हिएतनाममधील 'फू क्वोक' या लोकप्रिय पर्यटन बेटाजवळ झालेल्या बोट अपघातात मृत्युमुखी पडले. पर्यटनासाठी वापरली जाणारी ही बोट उलटण्यापूर्वी खराब हवामानाचा सामना करत होती, असे समजते. या घटनेनंतर व्हिएतनामी प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर शोध आणि बचाव मोहीम राबवली होती. या दुर्दैवी घटनेनंतर, व्हिएतनाममधील भारतीय राजनैतिक कार्यालयांनी स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून ओळख पटवणे, शवविच्छेदन आणि मृतदेह मायदेशी आणण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणे या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम केले. परराष्ट्र मंत्रालयानेही या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान बाधित कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.