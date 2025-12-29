मुंबई

Vijay Kokate: विजय कोकाटे यांची न्यायालयात धाव, शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी

Mumbai High Court: बनावट दस्तावेज आणि फसवणूकप्रकरणी विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : बनावट दस्तावेज आणि फसवणूकप्रकरणी राष्ट्र‌वादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट)  माजी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळाल्यानंतर कोकाटेंचे बंधू विजय कोकाटे यांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
Manikrao Kokate

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com