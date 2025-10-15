Who is Devang Dave: कोण आहेत देवांग दवे? विजय वडेट्टीवारांनी काय आरोप केले? निवडणूकीपूर्वी भाजप अडचणीत येणार?

Who is Devang Daveमहाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगावर दबाव टाकला आहे. याच दरम्यान, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक आयोगाचा मीडिया हँडलिंगचा भाग भाजपचा कार्यकर्ता देवांग दवे कसा काय सांभाळतो? मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असल्याचा दावा करत वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..देवांग दवे कोण आहे?देवांग दवे हे भाजपच्या युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून कार्यरत आहेत. राजकीय रणनीतीकार म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी स्वयंसेवक म्हणून काम सुरू केले. थकूर कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, मुंबई येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर ऑफ इंजिनीअरिंग पूर्ण केले. 2014 च्या निवडणुकीत त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनसंपर्क वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..‘आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ डिजिटल मोहीमदवे यांनी ‘आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ ही डिजिटल मोहीम सुरू केली आणि ‘द फीअरलेस इंडियन’ नावाचे राजकीय विश्लेषणाचे डिजिटल पोर्टल सुरू केले. 2012 मध्ये त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या गुजरात भाजप मोहिमेत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष रणनीतींचं काम पाहिलं. त्यानंतर, 2014-15 मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘आपले सरकार’ उपक्रम आणि महाराष्ट्र भाजपच्या संनाद विभागाचे नेतृत्व केले. 2021 मध्ये ते भाजप महाराष्ट्राच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे सर्वात तरुण सदस्य बनले. 2024 मध्ये त्यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील जाहिरात मोहीम सांभाळली. devangdave.in या वेबसाईटवर ही माहिती दिली आहे. .Uddhav Thackeray : 'इलेक्शन ऐवजी थेट सिलेक्शन करा'! निवडणूक आयोगाने घातलेल्या गोंधळावर उद्धव ठाकरे वैतागले.जून 2025 मधील अटक प्रकरणजून 2025 मध्ये मुंबईतील कांदिवली पूर्व येथील जानुपाडा परिसरात भाजप नेते आशीष शेलार यांच्या दौऱ्यादरम्यान देवांग दवे यांच्यासह भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक झटापट झाली. दवे आणि माजी नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांच्या समर्थकांमधील वाद इतका वाढला की पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. या घटनेनंतर समता नगर पोलिसांनी दवे यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणाने भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी उघड झाली. दवे यांनी स्वतःला निर्दोष ठरवत पक्षातील काही कार्यकर्त्यांवर अनुशासनहीनतेचा आरोप केला होता..वडेट्टीवार यांचा आरोपविजय वडेट्टीवार यांनी दवे यांच्या निवडणूक आयोगाशी संबंधित भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “निवडणूक आयोगाचा मीडिया हँडलिंगचा भाग भाजपचा कार्यकर्ता कसा काय करतो? मतदार यादीत गोंधळ आहे, मग निवडणूक कशी पारदर्शक होणार?” त्यांनी भाजपवर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आरोप केला..वडेट्टीवार यांच्या आरोपांमुळे आणि जूनमधील अटक प्रकरणामुळे त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजप आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे..Raj Thackeray: कोण कोणाचे वडील हेच कळत नाही.. राज ठाकरेंनी मतदार यादीच्या घोळावरून निवडणूक आयोगाला झोडपले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.