Mumbai News: समुद्रात उभे राहणार नौकांचे शहर! मुंबईच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळणार; कसा असेल ९२२ कोटींचा प्रकल्प?

नितीन बिनेकर मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक विक्टोरिया डॉक परिसरात जागतिक दर्जाचे 'विकसित भारत मुंबई मरौना' उभारण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने जागतिक निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सुमारे ९२२.६७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून ६०४ नौका उभ्या करण्याची क्षमता असलेले मरीना विकसित केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४२४ नौकांसाठी बर्थ उभारले जातील. त्यामुळे मुंबईच्या समुद्री पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळण्याची शक्यता आहे. .हा प्रकल्प बांधा, वित्तपुरवठा करा, चालवा आणि हस्तांतरित करा (डीबीएफओटी) या तत्त्वात्वर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून राबविण्यात येणार आहे. ४५ वर्षांची कंत्राट मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या कंपनीकडे किनाऱ्यालगतच्या सुविधांची उभारणी, प्रकल्पाचे संचालन आणि देखभालीची जबाबदारी असेल. प्रकल्पाची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचीही तरतूद आहे. कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर संबंधित मालमत्ता मुंबई बंदर प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली जाईल..ST Bus: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! लालपरीच्या जादा फेऱ्या, मुंबई विभागाचा मोठा निर्णय.पहिल्या टप्प्यात ४२४ बर्थप्रकल्पासाठी ३७.३ हेक्टर क्षेत्रफळाचे संरक्षित जलक्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर येथे ६०४ नौका उभ्या करता येतील. पहिल्या टप्यात ४२४ बर्थची व्यवस्था असेल.नौकांना सुरक्षितपणे उभे करण्यासाठी तरंगते फलाट, ये-जा करण्यासाठी मार्ग आणि आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, समुद्रातील कामांसाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाने आधीच हालचाली सुरू केल्या आहेत.संरक्षक भिंत, सेवा फलाट, तरंगते फलाट आणि गाळ उपसण्याची कामे प्राधिकरणाकडून केली जात आहेत. पर्यटन आणि मनोरंजनासाठी स्वतंत्र व्यावसायिक संकुल विकसित केले जाणार आहे..९२२.६७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प६०४ नौका उभ्या करण्याची क्षमता असलेले मरीना विकसित करणार४२४ नौकांसाठी पहिल्या टप्प्यात बर्थ उभारणार.Mumbai Local: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी लोकलचं वेळापत्रक कोलमडणार! अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल, काही ट्रेन रद्द; पाहा वेळापत्रक .रोजगार आणि पर्यटन व्यवसायाला संधीमरीना प्रकल्पामुळे मुंबईत नौकाविहार, समुद्री क्रीडा, नौका दुरुस्ती, देखभाल, हॉटेल व्यवसाय आणि पर्यटनाशी संबंधित सेवा क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत तसेच परदेशी नौकाधारकांना मुंबईत सुरक्षित नांगरस्थान उपलब्ध होईल. इंधन केंद्र, मरीना टर्मिनल, रेस्टॉरंट आणि पर्यटन व्यवसाय केंद्र या सुविधा मिळणार आहेत. दक्षिण मुंबईच्या किनारपट्टीवरील पर्यटनाचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.