Mumbai News: विलेपार्लेत इस्त्रीने केला घात! इमारतीला आग; चिमुरड्यासह महिलेचा होरपळून मृत्यू

मुंबई : विलेपार्ले (पश्चिम) येथील शांता भवन इमारतीत मंगळवारी (ता. ११) रात्री लागलेल्या आगीत अडीच वर्षांच्या चिमुरड्यासह २३ वर्षीय घरकाम करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाला. कपड्यांना इस्त्री करताना ती चालूच राहिल्याने जवळील कपड्यांनी पेट घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आगीचा धूर पसरल्यानंतर चिमुरड्याला वाचविण्यासाठी महिलेने बेडरूममधील स्वच्छतागृहात आसरा घेतला; मात्र तेथे धूर साचल्याने दोघांचाही गुदमरून आणि भाजल्याने मृत्यू झाला..चर्च रोडवरील सेंट झेव्हियर शाळेजवळील शांता भवन ही १२ मजली इमारत आहे. इमारतीच्या ११व्या मजल्यावरील एका सदनिकेत हिरेन शाह यांचे कुटुंब राहत होते. रात्री घरातील काही सदस्य दुसऱ्या बेडरूममध्ये असताना २३ वर्षीय अंकिता हॉलमध्ये कपड्यांना इस्त्री करीत होती. तिच्यासोबत अडीच वर्षांचा अबीर खेळत होता..Mumbai Emergency Helpline Numbers: मुंबईत दरड कोसळल्यास किंवा आपत्कालीन स्थितीत कोणता नंबर डायल कराल? जाणून घ्या सर्व हेल्पलाईन क्रमांक.काही कामासाठी अंकिता बेडरूममध्ये गेली; मात्र इस्त्री बंद करण्याचे तिच्या लक्षात राहिले नाही. काही वेळातच अतितापलेल्या इस्त्रीमुळे जवळील कपड्यांनी पेट घेतला. त्यानंतर पडदे, फर्निचर, एसी युनिट आणि विद्युत वायरिंगनेही पेट घेतला. सुमारे चार हजार चौरस फुटांच्या परिसरात धूर आणि आग पसरली. यात आठ जण जखमी झाले. अबीर आणि अंकिताला नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले. पार्थ, हिरेन, यशस्वी आणि अभिषेक यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.