मोठी बातमी : व्हायरल झालेला 27 जानेवारी आणि 18 फेब्रुवारी 2021 चा 'तो' शासन निर्णय बनावट

मुंबई, ता. 3: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय पुणे, नांदेड, नागपूर आणि चंद्रपूर येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीबाबतचा शासन निर्णय प्रसारीत करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय बनावट असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये येथे पदभरती बाबतचा शासन निर्णय 27 जानेवारी 2021 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्याआधी आरोग्य सेवक पदाची अंतिम निवड यादी याबाबतचा 18 फेब्रुवारी 2021 रोजीचा दुसरा बनावट शासन निर्णय प्रसारीत करण्यात आला. समाज माध्यमांमध्ये प्रसारीत होणारे हे शासन निर्णय बनावट असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाची बातमी : फडणवीस सरकारच्या काळातील 'त्या' महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची महाविकास आघाडी सरकार करणार चौकशी या बनावट शासन निर्णयात विभागाचे नाव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग दर्शविले असून शासन निर्णय क्रंमाकात वैसेवा-1 कार्यासनाचा उल्लेख आढळतो. मात्र समाज माध्यमांमध्ये प्रसारीत होणारा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील वैसेवा-1 कार्यासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने स्पष्ट केले आहे. या बनावट शासन निर्णयामुळे अनेक नोकरी इच्छुक उमेदवारांची फसवणूक होण्याची किंवा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने आज वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने याबाबत स्पष्टीकरण केले आहे. viral GR dated on 27th January and 18th February are fake explanation by medical education department

