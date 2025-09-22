मुंबई

Mumbai Local: रेल्वे उशिरा धावते? पूजा करा, वेळेवर येईल! लोकलमध्ये बंगाली बाबांच्या जाहिरातींचा उच्छाद

Viral News: मुंबई लोकलमध्ये भोंदूबाबांच्या जाहिराती लागल्याचे दिसून येते. नोकरी, प्रेमभंग, लग्न अशा अडचणींवर डगा देण्याचे आश्वासन भोंदूबाबा देत असून मुंबईकर बंगाली बाबांच्या सापळ्यात फसत असल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : ‘लोकल वेळेवर येत नाही? ऑफिसमध्ये लेटमार्क लागतो? काळजी करू नका! १,६०० रुपयांची पूजा केली, तर लोकल वेळेवर धावेल,’ असा धक्कादायक दावा, मुंबईच्या जीवनवाहिनी असलेल्या लोकलचे डबे जाहिरातींनी व्यापलेल्या बंगाली बाबांनी केला आहे. रेल्वेला आजपर्यंत जे शक्य झाले नाही त्यावर तोड सांगण्याची हिंमत या भोंदूबाबांनी केली आहे. ‘सकाळ’ने केलेल्या तपासणीत हा दावा करण्यात आला आहे.

