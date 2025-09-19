IPhone 17 Crowd: आयफोन १७ विक्री सुरू; बीकेसीच्या स्टोअरबाहेर तुफान गर्दी, रांगेत धक्काबुक्की अन् हाणामारीचा थरार!

मुंबई : भारतातील बहुप्रतीक्षित फोन लाँचमध्ये शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) रोजी अॅपलचा आयफोन १७ सिरीज लाँच झाली आहे. हा फोन खरेदी करण्यासाठी मुंबई, पुणे, बंगळुरू, दिल्ली येथील अॅपल स्टोअर्सबाहेर पहाटेपासूनच ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. अनेक दुकानांबाहेर ग्राहकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या असून मुंबईत अॅपल स्टोअरमध्ये काही तरुणांची हाणामारी झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .नेमके प्रकरण काय?अॅपलचा iPhone 17च्या पहिल्याच सेलमध्ये आयफोन विकत घेण्याची ग्राहकांची चढाओढ वाढली आहे. मुंबईतील बीकेसी येथे ॲपलचे शेकडो चाहते पहाटेपासूनच स्टोअरच्या बाहेर रांगेत उभे होते. एका नवीन डिझाइनसह नव्या रंगाचा आयफोन घेण्यासाठी अनेकजण प्रतीक्षेत होते. दरम्यान, बीकेसी येथील ॲपल स्टोर उघडताच ग्राहकांनी प्रचंड गर्दी केली. इतकेच नव्हे तर अॅपल स्टोअरमध्ये काही तरुणांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. मात्र हे हाणामारी थांबवण्यासाठी सीआरएफ आणि स्टोअरच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. परंतु, त्यावेळी एका तरुणाने सुरक्षा रक्षकालाही धक्काबुक्की केल्याचे दिसून आले..Maharashtra Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुसळधारेसह भरतीचा इशारा; हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट .भगव्या रंगाची भुरळआयफोन 17 Pro Max मालिकेसाठी खूप उत्सुक आहे. यावेळी ऍपलकडे एक नवीन डिझाइन आहे. त्यात A19 बायोनिक चिप आहे, त्यामुळे गेमिंगचा अनुभव वाढेल. तसेच यावेळी केशरी/भगव्या रंगाचा फोन लाँच झाला आहे. मी गेल्या सहा महिन्यांपासून या रंगाची वाट पाहत होतो, असे एका ग्राहकाने सांगितले..उच्च सतर्कतेवर सुरक्षादरम्यान या हाणामारीनंतर, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थापन करून वाढत्या रांगांवर कडक नियंत्रण ठेवले. दिल्लीतील साकेत येथील ॲपल स्टोअरच्या बाहेरही अशाच प्रकारच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या, जेथे प्री-बुकिंगसाठी ग्राहक मोठ्या संख्येने जमले होते. मात्र मुंबईत हाणामारी होऊनही, ॲपलच्या चाहत्यांचा उत्साह तसाच राहिल्याचे दिसून येत आहे..Mhada House Lottery: 'या' विजेत्यांना स्वस्तात मिळणार म्हाडाचे घर, तब्ब्ल १४ लाखांचा होणार फायदा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.