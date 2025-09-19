मुंबई

IPhone 17 Crowd: आयफोन १७ विक्री सुरू; बीकेसीच्या स्टोअरबाहेर तुफान गर्दी, रांगेत धक्काबुक्की अन् हाणामारीचा थरार!

IPhone 17 Viral Video: बहुप्रतीक्षित अ‍ॅपलचा आयफोन १७ सिरीज लाँच झाली आहे. हा फोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. दरम्यान यावेळी मुंबईत एका अ‍ॅपल स्टोअरमध्ये तरुणांचा तुफान राडा झाल्याचे समोर आले आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : भारतातील बहुप्रतीक्षित फोन लाँचमध्ये शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) रोजी अ‍ॅपलचा आयफोन १७ सिरीज लाँच झाली आहे. हा फोन खरेदी करण्यासाठी मुंबई, पुणे, बंगळुरू, दिल्ली येथील अ‍ॅपल स्टोअर्सबाहेर पहाटेपासूनच ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. अनेक दुकानांबाहेर ग्राहकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या असून मुंबईत अ‍ॅपल स्टोअरमध्ये काही तरुणांची हाणामारी झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

