ते पण आपल्यातलेच! मुंबईतील 'कबुतरां'च्या वादात PETA ची उडी; Video तून करतायेत जनजागृती

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून राज्यात कबुतरांविषयी वाद उफाळला आहे. कबुतरांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असल्यामुळे प्रशासनाने कबुतरखाने बंद केले आहेत. तसेच कबुतरांना खाऊ घालू नये असे आवाहन केले आहे. मात्र पक्षीप्रेमींकडून प्रशासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. पेटा इंडिया देखील या निर्णयाच्या विरोधात असून याबाबत एक व्हिडिओ व्हायरल करत अनोखं आंदोलन केलं आहे. .पेटा इंडियाने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, काही नागरिक कबुतरांचे मुखवटे घालून दिवसभर काम करताना दिसत आहे. ज्यामध्ये ट्रेनमध्ये प्रवास करणे, फुलं आणि वडापाव विकत घेणे, तसेच टॅक्सी चालवताना दिसत आहे. मुंबईकरांना कबुतर आपल्यासारखेच आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी पेट इंडियाने व्हिडिओ तयार केला आहे..लिफ्टचा शोध कोणी आणि कसा लावला?.या व्हिडिओचा उद्देश कबुतरांबद्दल प्रेम निर्माण करणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील कबुतरखान्यांवर लादलेल्या खाद्य बंदी रद्द करणे असा आहे. 'कबुतर हे मुंबईकर आहेत जे आपल्यासारखेच जगण्याचा प्रयत्न करतात. अचानक त्यांचे खाद्य बंद केल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे खाद्य बंदीऐवजी योग्य आहार आणि साफसफाईचे वेळापत्रक लागू करावे, अशी विनंती पेटकडून केली जात आहे..मुंबईतील मोठ्या रुग्णालयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये श्वसन आजाराच्या केवळ ०.३% प्रकरणे कबुतरांच्या संपर्काशी संबंधित होती. आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की कबुतरांपासून मानवांमध्ये रोग पसरण्याचा धोका खूप कमी आहे. दरम्यान, पेटा इंडियाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक युरोपीय शहरांमध्ये यशस्वीरित्या अंमलात आणलेल्या कबुतरांची संख्या नियंत्रण पद्धतीबद्दल पत्र लिहिले आहे..मुंबई आणि पुण्यातील 'या' भागात फटाक्यांची विक्री होणार नाही, यादी आताच पाहून घ्या....