Viral Video: मुंबईत राम मंदिर स्टेशनवर ‘थ्री इडियट्स’चा खऱ्या आयुष्यात सीन, व्हिडिओ कॉलवर झाली प्रसूती... 'हा' ठरला रँचो

मुंबई: मुंबईत राम मंदिर रेल्वे स्थानकावर 'थ्री इडियट्स' चित्रपटातील एका दृश्याची खऱ्या आयुष्यात पुनरावृत्ती झाली आहे. एका धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये अचानक प्रसूती वेदना सुरू झालेल्या महिलेची प्रसूती व्हिडिओ कॉलच्या साहाय्याने यशस्वीपणे पार पडली. ही घटना सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .ट्रेनची इमर्जन्सी चेन ओढलीही घटना घडली रात्री सुमारे १ वाजण्याच्या सुमारास. राम मंदिर स्थानकाजवळून जाणाऱ्या एका लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात एका गर्भवती महिलेला अचानक तीव्र प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. बाळ अर्धवट जन्माला आले असताना परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली. डब्यातील प्रवाशांमध्ये गोंधळ उडाला, पण याच वेळी एका धाडसी तरुणाने पुढाकार घेतला. विकास बेदरे, असे या तरुणाचे नाव, याने क्षणाचाही विलंब न करता ट्रेनची इमर्जन्सी चेन ओढली आणि मदतीसाठी धाव घेतली..IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाचं काही खरं नाही...; रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिलसह टीम इंडिया दौऱ्यासाठी रवाना Video Viral .महिलेशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्कविकासने आपल्या मोबाईलवरून तातडीने एका डॉक्टर महिलेशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. डॉक्टरांनी कॉलवरून पायरीपायरीने मार्गदर्शन केले. विकासने त्यांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले, अगदी 'थ्री इडियट्स' चित्रपटात आमिर खानने रँचोच्या भूमिकेत केल्याप्रमाणे. काही मिनिटांतच बाळाचा जन्म झाला आणि ट्रेनच्या डब्यात बाळाच्या रडण्याचा मंगल आवाज घुमला. प्रवाशांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला..आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विकास बेदरे याच्या या साहसाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ आणि विकासच्या कृत्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. अनेकांनी त्याला खऱ्या अर्थाने 'रँचो' संबोधले आहे.."मी फक्त माझे कर्तव्य केले. त्या क्षणी मला फक्त त्या मातेला आणि बाळाला वाचवायचे होते," असे विकासने सांगितले..Delhi High Court lawyer Video Viral : ऑनलाईन कोर्टात वकिलाचा 'रोमान्स' कॅमेऱ्यात कैद; हायकोर्टातील धक्कादायक प्रकार तुफान व्हायरल.