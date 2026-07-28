Virar-Bharuch MEMU: मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, विरारहून भरूचकडे जाणाऱ्या 'मेमू'चा डबा घसरला

पालघर : विरारवरून भरूचच्या दिशेने जाणाऱ्या मेमू ट्रेनचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. ट्रेनचा एक डबा अचानक रुळावरून घसरल्याची मोठी घटना घडली. सुदैवाने यामध्ये कसलीही जीवितहानी झाली नसली तरी रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे समोर आले आहे. या अपघाताचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ६ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास विरारवरून भरूचच्या दिशेने जाणाऱ्या मेमू ट्रेनचा गुजरात मधील वलसाड जिल्ह्यातील भिलाड रेल्वे स्थानकाजवळ अपघात झाला. 19101 विरार - भरूच मेमू ट्रेन भिलाड स्थानकाजवळ पोहोचली असता अचानक रेल्वेचा एक डबा रुळावरून घसरला. डबा रुळावरून घसरल्याचे लोको पायलटच्या लक्षात येताच त्यांनी प्रसंगावधान राखून गाडी थांबवली, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..Mumbai: अय्यंगार बेकरीवर FDAची धाड! केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोन मुलींसह नगरसेविका आजारी.त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला अपघाताची माहिती मिळताच अपघाताची माहिती मिळताच पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघातामुळे मुंबईकडून सुरतच्या दिशेने जाणारी रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. तसेच या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून सध्या रुळावरून घसरलेला डबा पुन्हा रुळावर आणण्याचे आणि विस्कळीत झालेली वाहतूक पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..Mumbai News: मुंबईच्या वस्त्यांमध्ये वाढते मजले, कमी होते सुरक्षिततेचे भान; दुर्घटनांचा धोका कायम.रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीतविरारवरून भरूचच्या दिशेने जाणाऱ्या मेमू ट्रेनच्या अपघातामुळे मुंबईहून गुजरात आणि अहमदाबादच्या दिशेने जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. अपघातामुळे अनेक गाड्या विलंबाने धावत असल्या तरीही डहाणूपर्यंत लोकल सेवा सुरळीत सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच रेल्वे प्रशासनाकडून लवकरात लवकर मार्ग मोकळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.