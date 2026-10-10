Virar Fire: सकाळच्या शांततेत आगीचा थरार! विरारमधील दुकानांना मोठी आग; ७ ते ८ गाळ्यांचं नुकसान; Video Viral

मुंबई : मुंबईत विरार येथे काही दुकानांना भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. जवळपास ७ ते ८ दुकानांच्या गाळ्यांना सकाळच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत दुकानांमधील साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या आगीचे कारण अद्याप समोर आले नसून शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरारच्या ग्लोबल सिटी येथील एम व्हेन्यू इमारतीच्या तळमजल्यावरील दुकानांना शनिवारी सकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली असून आगीची माहिती मिळताच तातडीने घटनेची माहिती मिळताच वसई-विरार शहर महानगर पालिकेच्या अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले..Local Megablock: प्रवाशांचे होणार मेगाहाल! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकल वेळापत्रकात मोठे बदल; वाचा सविस्तर .दरम्यान, अग्निशमन दलाच्या जवानांना सुमारे दोन ते अडीच तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. यावेळी सात ते आठ दुकानांचे गाळे आगीच्या विळख्यात सापडल्याने दुकानांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन पथकाकडून व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.