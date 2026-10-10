मुंबई

Virar Fire: सकाळच्या शांततेत आगीचा थरार! विरारमधील दुकानांना मोठी आग; ७ ते ८ गाळ्यांचं नुकसान; Video Viral

Mumbai Fire News: मुंबईत विरार येथे काही दुकानांना आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत ७ ते ८ गाळ्यांचं नुकसान झाल्याचं समोर आलं आहे.
Virar Fire

Virar Fire

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत विरार येथे काही दुकानांना भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. जवळपास ७ ते ८ दुकानांच्या गाळ्यांना सकाळच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत दुकानांमधील साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या आगीचे कारण अद्याप समोर आले नसून शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

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