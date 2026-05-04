Mumbai: विरार स्थानकात तणावाचे वातावरण! प्रवाशांचे रुळावर उतरून रेल रोको आंदोलन, लोकलसेवा विस्कळीत; प्रकरण काय?

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास अधिक आरामदायी होण्यासाठी प्रशासनाकडून रेल्वे लोकलच्या संख्येत वाढ केली जात आहे. त्याचबरोबर काही लोकलचे कोच वाढवण्यात येत असून AC लोकल देखील सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र विरार रेल्वे स्थानकात AC लोकल सुरू केल्यामुळे प्रवाशांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार रेल्वे स्थानकात प्रवाशांनी रेल रोको करीत आंदोलन छेडले आहे. आज सोमवार (ता. ४) रोजी सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. 8.28 ची विरार चर्चगेट सामान्य लोकल बंद करून AC लोकल सुरू केल्यामुळे प्रवाशानी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यावेळी प्रवाशांनी रुळावर उतरून रेल रोको आंदोलन केले. परिणामी सकाळ च्या वेळेत काही वेळासाठी लोकल सेवा विस्कळीत झाली होती..म्हणणे काय?रेल्वे प्रशासनाने १ मे पासून सकाळच्या 8.28 वेळेतील सामान्य लोकल बंद करून एसी लोकल सुरु केली आहे. मात्र या एसी लोकलचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे नसून, वर्षानुवर्षे 8.28 ची सामान्य लोकल पकडणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे दैनंदिन नियोजन विस्कळीत झाले आहे. आधीच प्रचंड गर्दीचा सामना करणाऱ्या प्रवाशांच्या अडचणीत या बदलामुळे अधिक भर पडल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, एसी लोकल वाढवायची असेल तर स्वतंत्र वाढवावी; मात्र सामान्य लोकलच्या वेळेत बदल करून एसी लोकल चालवू नये, अशी मागणी करत प्रवाशांनी स्टेशन मास्टरला निवेदन दिले आहे.