Maharashtra Politics: केडीएमसीत शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन, मनसे जिल्हाध्यक्षांचे निवडणूक आयोगाला पत्र

डोंबिवली : केडीएमसीचे माजी विरोधी पक्ष नेते आणि मनसे जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश भोईर यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यांना लेखी पत्र देत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना हरकती घेतल्या आहेत.कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना नियमांचे उल्लंघन करुन झाल्या आहेत, असे भोईर यांनी सांगितले आणि याबाबत ते महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्ताची भेट घेणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा निवेदन देणार आहेत..याबाबत प्रकाश भोईर यांनी सांगितले की, प्रभाग रचनेच्या शासन आदेशानुसार प्रभाग रचनेची सुरुवात ही उत्तरेकडून ईशान्य (उत्तर-पूर्व) त्यानंतर पूर्व दिनेकडून येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे होणे अपेक्षित होते. परंतू संपूर्ण प्रभाग रचना ही आदेशाचे उल्लंघन करुन बनविली असल्याचे दिसत आहे.सध्याची प्रभाग रचना ही उंबार्डे सापार्डेगाव खडकपाडा या ठिकाणावरुन केली आहे जी टिटवाळा/मांडा टिटवाळा या उत्तरभागातील विभागातून होणे अपेक्षित होते..कोणत्या देशाच्या सरकारने मंत्रिमंडळात पहिला एआय मंत्री तयार केला? .तसेच शासन निर्णयानुसार 5.3 परिशिष्ठनुसार नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येते. प्रभाग क्रमांक 21, 22, 23, 24 व प्रभाग क्रमांक 25 डोंबिवली पश्चिमेत या प्रभागांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.या प्रभागातील प्र.क्र. 21 व 25 हे प्रभाग 3 सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली आहे, जी नियमांना धरुन नाही, असे भोईर म्हणाले...तसेच भोईर यांनी सांगितले की 24 जून 2020 मध्ये 27 गावांमधील 18 गावे वगळण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्यानंतर 18 गावातील 13 नगरसेवकांचे नगरसेवक पद हे रद्द करण्यात आले होती. यानंतर 18 गावांना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय झाला नसताना त्या 18 गावांसहीत प्रभाग रचना करण्यात आली जी नियमांची उल्लंघन करणारी आहे..महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग व नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश असताना (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 5(3) व नगर विकास विभागाचा आदेश क्रमांक एमसीओ - 2025/प्र.क्र.242/नवि-14) दिनांक 10 जून 2025 नुसार प्रभाग रचना तयार करण्यात याव्यात. परंतु या निर्देशांचे आणि नियमांचे उल्लंघन करुन महानगरपालिकेने अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने प्रभाग रचना केल्या आहेत. ज्यावर आम्ही पक्षाच्यावतीने हरकती देखील नोंदविल्या आहेत. .Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना.परंतु प्रशासन हरकती नोंदविण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडीत असल्याचे प्रथम दर्शन निदर्शनास येते, असे भोईर यांचे म्हणणे आहे. आता भोईर यांनी घेतलेल्या हरकतीवर राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त काय निर्णय घेतात हें पहावे लागेल...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.