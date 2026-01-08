Waris Pathan: मुंबईचा महापौर मुस्लिम होईल: एमआयएमचे माजी आमदार वारीस पठाण; भाजपचा पराभव करण्यासाठी निवडणूकीत!

मुंबई: सर्वधर्मसमभावावर राज्यघटनेत भर दिला आहे. तरीही मुंबईचा महापौर मुस्लिम होणार नाही असे भाजप नेते म्हणतात. आपल्या देशात मुस्लिम राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती होतो. अनेक आमदार-खासदार मुस्लिम आहेत; मग मुंबईचा महापौर मुस्लिम का होऊ शकत नाही? मुंबईकर साथ देतील, त्यामुळे एक दिवस नक्कीच मुस्लिम महापौर झालेला दिसेल, असे प्रतिपादन एमआयएमचे माजी आमदार वारीस पठाण यांनी केले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ संवाद’ या कार्यक्रमात त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .वारीस पठाण म्हणाले, मतांचे ध्रुवीकरण हे भाजपच्या विजयाचे मुख्य सूत्र आहे. मुंबईतही सध्या ते घडत आहे. हिंदू-मुस्लिम, मराठी-अमराठी अशी फूट पाडली जात आहे. भाजपच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाला शह देण्यासाठी समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने एकत्र येत निवडणुका लढवायला हव्या होत्या. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.त्यामुळे काही समविचारी पक्षांना एकत्र येण्याचा प्रस्ताव दिला होता; पण त्यांनी तो मानला नाही. त्यांना आम्ही राजकीयदृष्ट्या अस्पृश्य वाटत असल्याने, आम्हाला ते जवळ करीत नाही. लोकांचा मिळणारा पाठिंबा बघता मुंबईत आम्ही गोवंडी, शीव, कोळीवाडा अशा मोजक्या ३० जागा संपूर्ण ताकदीने स्वबळावर लढत आहोत, असे पठाण यांनी नमूद केले. .भाजपचा पराभव करण्यासाठी निवडणूक लढत आहोत. त्यासाठीच समविचारी पक्षांनी एकत्र यावे, अशी भूमिका आहे; मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपला हरवायचेच नाही. वेगळे लढून ते धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन करत असल्याने भाजप विजयी होत आहे. नवाब मलीक मतांचे विभाजन होण्यासाठी वेगळे लढत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.