मुंबई

Waris Pathan: मुंबईचा महापौर मुस्लिम होईल: एमआयएमचे माजी आमदार वारीस पठाण; भाजपचा पराभव करण्यासाठी निवडणूकीत!

BJP Defeat target in Mumbai civic polls: मुंबई महापौरपदासाठी मुस्लिम उमेदवाराची शक्यता: वारीस पठाण यांचे विधान
AIMIM leader and former MLA Waris Pathan

AIMIM leader and former MLA Waris Pathan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: सर्वधर्मसमभावावर राज्यघटनेत भर दिला आहे. तरीही मुंबईचा महापौर मुस्लिम होणार नाही असे भाजप नेते म्हणतात. आपल्या देशात मुस्लिम राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती होतो. अनेक आमदार-खासदार मुस्लिम आहेत; मग मुंबईचा महापौर मुस्लिम का होऊ शकत नाही? मुंबईकर साथ देतील, त्यामुळे एक दिवस नक्कीच मुस्लिम महापौर झालेला दिसेल, असे प्रतिपादन एमआयएमचे माजी आमदार वारीस पठाण यांनी केले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ संवाद’ या कार्यक्रमात त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
Municipal Corporation
mayor
district
Municipal election
aimim
Mayor Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com