Mumbai Water Metro : मुंबईत वॉटर मेट्रोसाठी सल्लागारांची नियुक्ती; सरकारकडून कोची मेट्रो रेल लिमिटेड संस्थेची निवड

Water Transport : मुंबईत वॉटर मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू असून, डिसेंबरअखेर सविस्तर प्रकल्प अहवाल अपेक्षित आहे.
मुंबई : कोचीच्या धर्तीवर मुंबईतही ‘वॉटर मेट्रो’ सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) या अनुभवी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.

