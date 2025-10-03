Mumbai Water Metro : मुंबईत वॉटर मेट्रोसाठी सल्लागारांची नियुक्ती; सरकारकडून कोची मेट्रो रेल लिमिटेड संस्थेची निवड

नितीन बिनेकरमुंबई : कोचीच्या धर्तीवर मुंबईतही ‘वॉटर मेट्रो’ सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) या अनुभवी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे..कोचीमध्ये २०२३ मध्ये यशस्वीपणे सुरू झालेल्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पामुळे देशात जलवाहतुकीसाठी नवे दार खुले झाले. कोची मेट्रोने उभारलेल्या हायब्रीड इलेक्ट्रिक बोट्स, आधुनिक टर्मिनल्स आणि स्मार्ट तिकिटिंग प्रणालीमुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखकर झाला. आता हाच अनुभव मुंबईत उतरवण्याची तयारी सुरू आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.मुंबईत वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ८ महत्त्वाच्या मार्गांवर जलवाहतूक सेवा सुरू होणार आहे. यामध्ये नरिमन पॉइंट-वांद्रे आणि वांद्रे-वर्सोवा हे दोन प्रमुख मार्ग निश्चित झाले आहेत. उर्वरित सहा मार्गांवर सध्या काम सुरू असून, यात मीरा-भाईंदर, वसई, गेटवे ऑफ इंडिया, मांडवा, कल्याण अशा भागांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे..लोकलमधील गर्दीला पर्याय‘वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाकडे सोपवण्यात आली असून, स्थानिक प्रशासन, पोर्ट ट्रस्ट आणि पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून काम सुरू आहे. जागा अधिग्रहण, परवानग्या, टर्मिनल्सचे नियोजन, बोटींची निर्मिती या सर्व टप्प्यांवर काम वेगाने सुरू आहे.वॉटर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर मुंबईकरांना एक नवीन, पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. रस्त्यावरील वाहतूककोंडी आणि लोकलमधील गर्दीला पर्याय म्हणून ही सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. शिवाय, ही सेवा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकते..संभाव्य मार्गनारंगी-खारवाडेश्वरवसई-मीरा-भाईंदरफाऊंटन जेट्टी-गायमुख-नारगीकोलशेत-काल्हेर-मुंब्रा-कल्याण,कल्याण-मुंब्रा-मुलुंड-ऐरोलीवाशी-भाऊचा धक्काभाईंदर-वसई-बोरिवलीनरीमन पॉइंट-मांडवा,बेलापूर-गेटवे-मांडवा,बोरिवली-गोराई-नरीमन पॉइंट.डिजिटल तिकीटमुंबई वॉटर मेट्रोमध्येही हायब्रीड इलेक्ट्रिक बोट्स, वातानुकूलित टर्मिनल्स, क्यूआर कोड तिकीट बुकिंग, मोबाइल अॅप अशा आधुनिक सुविधा प्रवाशांना मिळणार आहे.विशेष ‘कॉमन कार्ड प्रणाली’ म्हणजेच, एकाच कार्डने लोकल, मेट्रो, बस आणि वॉटर मेट्रो सर्व सेवांचा वापर करता येणार असल्याची माहिती सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.