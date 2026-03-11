Thane News: ठाण्याची पाणीटंचाई संपणार! पाणीपुरवठ्यासाठी मोठे सरकारचे पाऊल; जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश

ठाणे : महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्याच्या भविष्यातील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काळू धरण प्रकल्पाला नवीन गती मिळणार आहे. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यासाठी जीवनरेखा ठरेल. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून काम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पुढे जाऊ शकेल..बैठकीत असे दिसून आले की, प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या ११ गावांनी त्यांचे निषेध नोंदवले आहेत, तर ७ गावांमध्ये अद्याप ग्रामसभा झालेल्या नाहीत. मंत्री महाजन यांनी ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांना या गावांमध्ये प्राधान्याने ग्रामसभा आयोजित करण्याचे आणि ग्रामस्थांचे मत आणि चिंता ऐकण्याचे निर्देश दिले..Mumbai News: मुंबई प्रवेशद्वारांचे रूप पालटणार, पर्यटकांना विशेष सुविधा मिळणार; कसा असेल पालिकेचा प्लॅन? .प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत, गिरीश महाजन म्हणाले की, पात्र व्यक्तींना पुरेशी भरपाई आणि सरकारी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. त्यांनी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासारखे तांत्रिक काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर बांधण्यात येणारा हा धरण केवळ एक बांधकाम प्रकल्प नाही तर मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) भविष्यातील जलसुरक्षा आहे..Gargai Dam: गारगाई प्रकल्प मंजुरीच्या मार्गावर, पण खर्चात मोठी वाढ, ३ हजार कोटींचा प्रकल्प ५,३९६ कोटींवर.ठाणे शहर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर परिसरांना या धरणाचा थेट फायदा होईल. वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण पाहता, येत्या काही दशकांमध्ये हे धरण पाण्याची टंचाई कायमची दूर करू शकते. आमदार किसन कथोरे, रवींद्र चव्हाण आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. प्रकल्पातील विलंब दूर करण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.