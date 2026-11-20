नवीन पनवेल : पनवेल पालिका क्षेत्रात सध्या पाणीटंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळा संपून अवघे काही महिनेच उलटले असतानाही नियोजनाचा अभाव, पाणीकपात आणि जलवाहिनीच्या दुरुस्तीच्या शटडाऊनमुळे नागरिकांना तीव्र पाणीसंकटाचा सामना करावा लागत आहे..संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पनवेलमधील अनेक भागांत आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवला जात आहे. त्यातच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या जलवाहिनी दुरुस्तीच्या कामामुळे तब्बल ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवला होता. यामुळे शहर, सिडको वसाहती आणि परिसरातील गावांचे मोठे हाल झाले..नवी मुंबईतील १४ रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला ब्रेक, न्यायालयाचे 'जैसे थे' आदेश; २६७ सफाई कामगारांचा प्रश्न उपस्थित.शटडाऊनचे काम पूर्ण झाल्यानंतरहीआज नवीन पनवेल, खांदेश्वर आणि कळंबोली भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तवली आहे. यामुळे नागरिकांचे पाण्याविना मोठे हाल होत आहेत. सध्या पनवेल क्षेत्रात सुमारे ३० एमएलडी पाण्याचा तुटवडा असून, प्रत्यक्षात ही तूट कागदावरील आकड्यांपेक्षा अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. इतर अनावश्यक कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केल्यास कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..जलस्रोतांच्या नियोजनात दिरंगाईओवे-तळोजा धरण भरलेले असतानाही गाळ काढण्याचे नियोजन उशिरा केल्याने प्रशासनाच्या निर्णयावर नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. याशिवाय जांभिवली धरणातून रोज १५ एमएलडी आणि मोरबेतून अतिरिक्त पाणी देण्याबाबत विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी मागणी केली आहे..Thane News: ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात सीएनजी बस दाखल, पण चालकांची कमतरता.आधीच पाण्याची बोंबाबोंब आहे आणि त्यातच वारंवार शटडाऊन घेऊन नागरिकांना त्रास दिला जात आहे. दिवसातून केवळ एक ते दीड तास पाणी येत असल्यामुळे गृहिणींची तारेवरची कसरत होत आहे.- अपूर्वा प्रभू, गृहिणी, नवीन पनवेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.