झोपडपट्टी भागातील पाणी समस्या संपणार! १४ किलोमीटरची पाइपलाइन टाकणार; नवा जलप्रकल्प काय? जाणून घ्या...

नवी मुंबई : दिघा ते शिरवणे दरम्यानच्या झोपडपट्टी भागातील दीर्घकाळच्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिकेने एक मोठा प्रकल्प सुरू केला आहे. यामध्ये मोरबे धरणातून थेट आणि नियमित पाणीपुरवठा केला जाईल. या उपक्रमाचा उद्देश, गेल्या सहा वर्षांपासून रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या अनियमित पाणीपुरवठा आणि कमी दाबासारख्या सततच्या समस्यांचे निराकरण करणे हा आहे. .सध्या, या भागाला एमआयडीसीच्या बारवी धरणातून पाणी मिळते, परंतु हा पुरवठा अत्यंत अनियमित आहे. वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होतो आणि कधीकधी तर पूर्णपणे पाणीपुरवठा खंडित होतो, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठा त्रास होतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, महानगरपालिकेने सविस्तर तांत्रिक सर्वेक्षण करण्याकरिता टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स यांना काम सोपवले..त्यांच्या अहवालाच्या आधारे, महानगरपालिकेने पाण्याचा योग्य दाब आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पारसिक हिल एमबीआर ते महापे जंक्शनपर्यंत १५०० मिमी व्यासाची, सुमारे १४ किमी लांबीची विशेष मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पामुळे बाधित भागांना सातत्यपूर्ण आणि पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे रहिवाशांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होईल..आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम ३ फेब्रुवारी रोजीच सुरू झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एकदा पूर्ण झाल्यावर, ही प्रणाली पाणीपुरवठा लक्षणीयरीत्या सुव्यवस्थित आणि सुधारित करेल.