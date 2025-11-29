Dombivli Water Supply: डोंबिवलीत ९ तास पाणीपुरवठा बंद! कधी अन् कोणत्या भागांना बसणार फटका?

कल्याण : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील अनेक भागात १ आणि २ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा खंडित होण्याबाबत माहिती जारी केली आहे. घाटकोपर येथील छेडा नगर जंक्शन येथे अमर महाल भूमिगत बोगदा शाफ्ट (१ आणि २) जवळील विद्यमान ३,००० मिमी मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनला २,५०० मिमी व्यासाची पाण्याची पाईपलाईन जोडली जाणार आहे. यामुळे यामुळे १ आणि २ डिसेंबर रोजी शहरातील अनेक भागात पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. .अशातच आता मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवलीतही ९ तास पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मोहिली उदंचन केंद्रामार्फत उल्हास नदीतून पाणी उचलून १५० द.ल.लि. नेतिवली जलशुध्दीकरण केंद्राद्वारे पाणी शुद्ध करून डोंबिवली पूर्व व पश्चिम विभागास पाणी पुरवठा केला जातो..Mumbai News: अपात्र गिरणी कामगारांना म्हाडाचं घर मिळणार! सर्व अडथळे सरकारकडून दूर .या उदंचन केंद्रातील व जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत व यांत्रिकी उपकरणाची दुरूस्तीची कामे करणे व डोंबिवली विभागाच्या वितरण व्यवस्थेतील दुरूस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे..दरम्यान, ही कामे करण्याकरिता मंगळवार दि.०२/१२/२०२५ रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ९ तास (शट डाऊन) नेतिवली जलशुध्दीकरण केंद्रामधून डोंबिवली पूर्व व पश्चिम विभागास होणारा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांनी पाण्याचा साठा करून महानगरपालिकेस सहकार्य करण्याचे आवाहन केडीएमसी पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात आले आहे..Mumbai News: सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीनं बनवला एसी लोकलचा बनावट पास, कसे आले प्रकरण उघडकीस? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.