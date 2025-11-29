मुंबई

Dombivli Water Supply: डोंबिवलीत ९ तास पाणीपुरवठा बंद! कधी अन् कोणत्या भागांना बसणार फटका?

Dombivli Water Supply Cut : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा खंडित ठेवण्यात येणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील आवश्यक दुरुस्तीच्या कामांमुळे हा 'शट डाऊन' घेण्यात येणार आहे.
कल्याण : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील अनेक भागात १ आणि २ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा खंडित होण्याबाबत माहिती जारी केली आहे. घाटकोपर येथील छेडा नगर जंक्शन येथे अमर महाल भूमिगत बोगदा शाफ्ट (१ आणि २) जवळील विद्यमान ३,००० मिमी मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनला २,५०० मिमी व्यासाची पाण्याची पाईपलाईन जोडली जाणार आहे. यामुळे यामुळे १ आणि २ डिसेंबर रोजी शहरातील अनेक भागात पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे.

