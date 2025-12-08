मुंबई

Mumbai Water Supply: मुंबईसह ठाण्यात पाणीबाणी! कधी आणि कोणत्या परिसरात? यादी आली समोर

Water Supply Cut : मुंबईसह ठाणे आणि डोंबिवलीत पाणीकपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळा, असे महापालिकेने आवाहन केले आहे.
Water Supply

Water Supply

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवलीकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. डोंबिवलीत १५ तास पाणीकपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून वेळेआधीच पाण्याचा साठा करून ठेवावा, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Water supply
Water Supply Department
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
mumbai water supply
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com