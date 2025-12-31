Thane Water Supply: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाई झळ, ठाण्यात शुक्रवारी पाणीपुरवठा योजनेचा शटडाऊन

ठाणे : ठाणेकरांना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईची झळ पोहचणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या घोडबंदर परिसरात पाणी पुरवठा करणारी हरिदास नगर येथील मुख्य जलवाहिनी वरील ७०० मि.मी व्यासाची झडप नादुरूस्त झाल्याने त्याची दुरुस्ती हाती घेण्यात आली आहे. परिणामी २ जानेवारीला घोडबंदरसह शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..मुख्य जलवाहिनीला सतत गळती लागत असल्यामुळे दोन महिन्यांपासून ठाणेकर पाणीटंचाईचा सामना करत होते. आता ही जलवाहिनी दुरुस्त झाल्याचा दावा महापालिका करत असताना घोडबंदर परिसरात पाणी पुरवठा करणारी हरिदास नगर येथील मुख्य जलवाहिनी वरील ७०० मि.मी व्यासाची झडप नादुरूस्त झाली आहे..BMC Election: मुंबई महापालिकेसाठी वळणाचे वर्ष! निवडणूक रणशिंग, राजकीय समीकरणांची उलथापालथ आणि विकासकामांचा वेग.परिणामी या परिसरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. सदर वॉल्व बसविणे अत्यावश्यक आहे. नवीन वॉल्व बसविणेसाठी शुक्रवारी (ता. २) सकाळी ९.०० ते ९.०० पर्यंत ठाणे महानगरपालिका व स्टेम प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेचा शटडाऊन घेण्यात येणार आहे..'या' परिसराला बसणार फटकाघोडबंदर रोड, लोकमान्यनगर, वर्तकनगर, साकेत, ऋतूपार्क, जेल, गांधीनगर, सिध्दांचल, इंदिरानगर, रुपादेवी, श्रीनगर, समतानगर, सिध्देश्वर, इटरनिटी, जॉन्सन, मुंब्रा व कळव्याचा काही भागात १२ तासांसाठी पूर्णपणे पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..Ravindra Chavan: महापौर युतीचाच! नाराजीवर संयम, संवाद आणि समजुतीचा मार्ग; रविंद्र चव्हाण यांचे प्रतिपादन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.