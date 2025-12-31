मुंबई

Thane Water Supply: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाई झळ, ठाण्यात शुक्रवारी पाणीपुरवठा योजनेचा शटडाऊन

Thane Water Supply Cut : ठाणे महापालिकेच्या घोडबंदर परिसरात पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे २ जानेवारीला पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : ठाणेकरांना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईची झळ पोहचणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या घोडबंदर परिसरात पाणी पुरवठा करणारी हरिदास नगर येथील मुख्य जलवाहिनी वरील ७०० मि.मी व्यासाची झडप नादुरूस्त झाल्याने त्याची दुरुस्ती हाती घेण्यात आली आहे. परिणामी २ जानेवारीला घोडबंदरसह शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.

