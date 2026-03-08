मुंबई

Mumbai Water News: मुंबईत पाणीकपात अलर्ट! १० आणि ११ मार्चला पाण्याचा मोठा तुटवडा; २४ तास राहणार खंडित, जाणून घ्या भागांची यादी...

Mumbai water supply cut: मुंबईत १० आणि ११ मार्च रोजी २४ तास पाणीकपात होणार आहे. पाईपलाईनच्या कामामुळे बीएमसीने पी-पूर्व आणि पी-दक्षिण वॉर्डसाठी अलर्ट जारी केला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांमुळे येत्या आठवड्याच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अधिकृत सूचना जारी केली आहे की, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पांतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे आणि जोडण्याचे काम सुरू असल्याने, शहराच्या काही भागात २४ तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित केला जाईल.

