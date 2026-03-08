Mumbai Water News: मुंबईत पाणीकपात अलर्ट! १० आणि ११ मार्चला पाण्याचा मोठा तुटवडा; २४ तास राहणार खंडित, जाणून घ्या भागांची यादी...

मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांमुळे येत्या आठवड्याच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) अधिकृत सूचना जारी केली आहे की, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पांतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे आणि जोडण्याचे काम सुरू असल्याने, शहराच्या काही भागात २४ तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित केला जाईल. .बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, ही कपात मंगळवार, १० मार्च २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजेपासून बुधवार, ११ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजेपर्यंत लागू राहील. गोरेगाव पूर्वेतील दादासाहेब फाळके फिल्म सिटी ते दिंडोशी कोर्ट पर्यंत उड्डाणपूल आणि प्रवेश रस्त्याच्या बांधकामासाठी ७५० मिलीमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीचे वळण आणि कनेक्शन आवश्यक असेल. या तांत्रिक कामामुळे गोरेगावच्या पी-पूर्व आणि पी-दक्षिण वॉर्डमधील अनेक भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत होईल. .वडिलांच्या जागी नोकरी, अनेक अडचणी, तरीही सुरक्षिततेसाठी नऊ वर्षांची जिद्द; वाचा रुळांवरची धाडसी ‘सिग्नल वुमन’ची गोष्ट.प्रशासनाने काही भागांसाठी पर्यायी वेळापत्रक जारी केले असले तरी रहिवाशांना बहुतेक वेळा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. पी-साउथ वॉर्ड अंतर्गत येणाऱ्या संतोष नगर, फिल्म सिटी रोड, सॅटेलाइट टॉवर आणि हेब्बल पाडा यासारख्या भागात मध्यरात्री १२ ते पहाटे ३ वाजेपर्यंतच पाणी उपलब्ध असेल, तर उर्वरित २१ तास पाणीपुरवठा बंद राहील. दरम्यान, पी-पूर्व वॉर्डातील शिवशाही प्रकल्पात रात्री ११:४५ ते पहाटे ५:४५ पर्यंत नियमित पुरवठा होईल. .श्री कृष्ण नगरमध्ये पहाटे ३:३० ते सकाळी ९ वाजेपर्यंत नियमित पुरवठा होईल. मोहन गोखले रोड आणि साई मार्ग यासारख्या भागात पाणीपुरवठा केला जाईल, परंतु दाब खूपच कमी असण्याची अपेक्षा आहे. पाणी कपातीच्या कालावधीसाठी बाधित भागातील रहिवाशांनी आधीच पुरेसे पाणी साठवून ठेवावे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा असे आवाहन महानगरपालिकेने केले आहे. .पतीचे निधन, २०व्या वर्षी संसाराचा गाडा हाती आला, रोज मुंबई-पुणे प्रवास; ३ मुलांसाठी झटणाऱ्या पॉईंट्समनची प्रेरणादायी कहाणी.पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर लगेचच पुरवठा पूर्ववत केला तर सुरुवातीचे काही दिवस पाणी ढगाळ किंवा गढूळ दिसू शकते, असेही बीएमसीने स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच, आरोग्य सुरक्षेच्या कारणास्तव, नागरिकांना पाणी पूर्णपणे फिल्टर करून किंवा उकळून पिण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. जीएमएलआर प्रकल्प हा मुंबईतील चौथा मोठा जोड रस्ता आहे. ज्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.