Mumbai Rain Update: डोंबिवली रस्ते पाण्याखाली, खासदारांच्या घरातही पाणी शिरलं, पाहा परिस्थिती

डोंबिवली : डोंबिवलीचे प्रवेशद्वार असलेला डॉ. आंबेडकर मार्ग हा पाण्याखाली गेला आहे. कल्याण शीळ रोडवर रिजन्सी अनंतम येथून पाण्याचा मोठा प्रवाह वाहून येत आहे. त्यासोबतच रस्त्याच्या बाजूचे एमआयडीसी मधील मोठे नाले भरून वाहत आहेत. हे पाणी रस्त्यावर आले असून सेवा रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. या चौकात शेजारीज खासदार डॉ. शिंदे यांचा देखील बंगला असून त्यात ही पावसाचे पाणी शिरले आहे. .कल्याण शीळ रोडवर रिजन्सी अनंतम चौकात पाण्याचा मोठा प्रवाह वाहत आहे. रस्त्याच्या बाजूचे नाले हे ओसंडून वाहत असून हे पाणी रस्त्यावर आले आहे. याच ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरु आहे. या कामासाठी अडथळा निर्माण करण्यात आला असल्याने गटारातून वाहणारे पाणी या अडथळ्यामुळे वेगाने वाहत चौकातील रस्त्यावर येत आहे. या चौकातून मार्ग काढताना वाहन चालकांची मात्र मोठी तारांबळ उडाली आहे. वाहतूक पोलिसांना देखील नियंत्रण करताना कसरत करावी लागत आहे. पाण्यात वाहने बंद पडत असल्याने वाहन चालक हे गादी ढकलून नेत असताना आढळून आले..Thane News: एमआयडीसीतील नाल्यात गुलाबी सांडपाणी; पावसाचा फायदा घेत कंपनीचं कृत्य; व्हिडिओ व्हायरल .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग हा पाण्याखाली गेला असून मिलापनगर वंदेमातरम उद्यान आणि सुदामानगर मधील इमारती, गौरीनंदन सोसायटी परिसरात मोठ्या नाल्यातील पाणी हे रहिवाशांचे बंगले, इमारती मध्ये शीरले आहे..वंदेमातरम उद्यान जवळील मोठ्या नाल्याच्या संरक्षक भिंतीला काही ठिकाणी भगदाड पडली असून त्यातून नाल्याचे पाणी रस्त्यावर येत आहे. जर ती भिंत कोसळून पडली तर मोठी आपत्ती येण्याची शक्यता स्थानिक राहिवाशांनी वर्तवली आहे..Mumbai Rain Update: रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा फटका! लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचे हाल.