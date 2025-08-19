Mumbai Rain: ढगफुटीपेक्षा भयानक पाऊस? हवामान खात्याने दिला धोक्याचा इशारा, ३५० मिमी पाऊस झाला तर काय होईल?

मुंबईत सर्वत्र पाणी आहे. रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. सबवे बुडाले आहेत. रेल्वे रुळांवर पाणी साचले आहे. हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि पुणे या घाट भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईसाठी जारी केलेल्या अलर्टमध्ये ३०० ते ३५० मिमी पावसाची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका तासात १०० मिमी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो. तेव्हा ढगफुटीसारख्या घटना घडतात. यावरून आकृतीचा आकार समजू शकतो. आता प्रश्न असा आहे की जर ३०० ते ३५० मिमी पाऊस पडला तर काय होऊ शकते?.ढगफुटी तेव्हा होते जेव्हा एका तासात एका लहान भागात १०० मिमी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो. याचा अर्थ अचानक मुसळधार पाऊस पडतो. बहुतेकदा उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर किंवा हिमाचल सारख्या डोंगराळ भागात ढग फुटतात. कारण येथे पर्वत ढगांना वर ढकलतात. परिणामी, ते वेगाने थंड होतात आणि पाण्याचे थेंब एकत्र पडतात. यामुळे मुसळधार पावसाच्या स्वरूपात विनाश होतो..Monorail: मुंबईत चालती मोनोरेल मध्येच अडकली! अग्निशमन दलाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु.जेव्हा त्या भागात अचानक पाऊस पडतो तेव्हा पाणी खूप वेगाने वाहते. ते वेगाने पुढे सरकते, आपल्यासोबत येणारी झाडे, झुडपे, दगड आणि कचरा घेऊन जाते. वेग इतका वेगवान असतो की तो कोणालाही सावरण्याची संधी देत नाही. येथील पाऊस आणि मुंबईतील पाऊस यात फरक आहे. मुंबईत ३०० ते ३५० मिमीचा इशारा म्हणजे एकूण इतका पाऊस पडू शकतो. कोणत्याही एका भागात इतका पाऊस पडणार नाही. त्यामुळे येथे ढगफुटीसारख्या घटनेचा धोका नाही, परंतु इतका मोठा आकडा भयावह आहे. कारण इतका पाऊस सोबत विनाश घेऊन येतो..आतापर्यंत मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या भागात १०० ते २३० मिमी पाऊस पडला आहे. इतक्या पावसानंतर रस्ते दूरवर पाण्याखाली गेलेले दिसतात. अनेक भागात कंबरेपर्यंत पाणी भरले आहे. हवामान विभागाचा इशारा आणखी भयावह आहे. ज्यामध्ये ३०० ते ३५० मिमी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जर ३०० ते ३५० मिमी पाऊस पडला तर त्याचा परिणाम अनेक प्रकारे दिसून येतो. नद्या आणि नाले खूप लवकर भरू लागतात. .Thane News: एमआयडीसीतील नाल्यात गुलाबी सांडपाणी; पावसाचा फायदा घेत कंपनीचं कृत्य; व्हिडिओ व्हायरल .रस्ते, घरे, अंडरपास आणि मेट्रो स्टेशन्समध्ये पाणी साचण्याचा धोका वाढतो. पूल आणि रस्त्यांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. वीज तारा कोसळू शकतात. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ढगफुटीचा अंदाज लावणे कठीण आहे. कारण ते खूप लहान भागात फुटते आणि पावसाच्या स्वरूपात विनाश आणते. परंतु मोठ्या भागात मुसळधार किंवा हलक्या पावसाचा अंदाज येऊ शकतो. वादळाचा इशारा जारी केला जाऊ शकतो. हेच कारण आहे की, पाऊस पडला तर इशाऱ्याच्या आधारे पुनर्प्राप्तीची शक्यता असते. परंतु ढगफुटीची घटना अधिक विनाश आणते..भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, सोमवार ते मंगळवार सकाळ दरम्यान गेल्या २४ तासांत सांताक्रूझ स्थानकावर २२३ मिमी पाऊस पडला. तर कुलाबा स्थानकावर ११० मिमी पाऊस पडला. बीएमसीच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या नोंदींवरून असे दिसून आले आहे की, या काळात अनेक भागात ३०० मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडला. गेल्या २४ तासांत, पश्चिम उपनगरातील चिंचोलीत ३६९ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडला..Mumbai Train Update: मुंबईतील पावसामुळे लांब पल्ल्याच्या १४ गाड्या रद्द, तर काहींचे वेळापत्रक बदलले, पाहा संपूर्ण लिस्ट.त्यानंतर कांदिवलीत ३३७ मिमी आणि दिंडोशीत ३०५ मिमी पाऊस पडला. दादरमध्ये ३०० मिमी पाऊस पडला. ३०० मिमीच्या जवळ पोहोचल्यावर, चेंबूरमध्ये २९७ मिमी पाऊस पडला, तर विक्रोळी स्टेशनमध्ये २९३ मिमी आणि पवईमध्ये २९० मिमी पाऊस पडला. नोंदींवरून असे दिसून आले की पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक पाऊस पडला, जिथे सरासरी २३८.१९ मिमी पाऊस पडला, त्यानंतर पूर्व उपनगरात २०८.७८ मिमी आणि बेट शहर विभागात १८६.४३ मिमी पाऊस पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.