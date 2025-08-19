मुंबई

Mumbai Rain: ढगफुटीपेक्षा भयानक पाऊस? हवामान खात्याने दिला धोक्याचा इशारा, ३५० मिमी पाऊस झाला तर काय होईल?

Mumbai Rain Update: मुंबईत ढगफुटीपेक्षा भयानक पाऊस पडणार का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. कारण ३५० मिमी पाऊस पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Mumbai rain alert 300 to 350 mm
Mumbai rain alert 300 to 350 mm
Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईत सर्वत्र पाणी आहे. रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. सबवे बुडाले आहेत. रेल्वे रुळांवर पाणी साचले आहे. हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि पुणे या घाट भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईसाठी जारी केलेल्या अलर्टमध्ये ३०० ते ३५० मिमी पावसाची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका तासात १०० मिमी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडतो. तेव्हा ढगफुटीसारख्या घटना घडतात. यावरून आकृतीचा आकार समजू शकतो. आता प्रश्न असा आहे की जर ३०० ते ३५० मिमी पाऊस पडला तर काय होऊ शकते?

rain
IMD
Weather
Monsoon
Mumbai Rain
Weather Department
monsoon update
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update

