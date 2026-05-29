मुंबई

युद्धामुळे विमान प्रवाशांमध्ये घट, अनेक उड्डाणं रद्द; मार्चमध्ये ३.१५ लाख प्रवासी कमी

Air Travel Passengers Declined: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे मुंबई विमानतळावरून मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या ९.६ टक्क्यांनी घसरली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Air Travel Passengers Declined

Air Travel Passengers Declined

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अनेक विमानांचे उड्डाण रद्द झाले, तसेच प्रवाशांनीही प्रवास करणे टाळले. मुंबई विमानतळाने मार्च महिन्यात ४३.३७ लाख प्रवाशांची ये-जा झाली. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत त्यात ३.१५ लाख प्रवाशांची घट झाल्याचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या आकडेवारीतून पुढे आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Mumbai Airport
air travel