युद्धामुळे विमान प्रवाशांमध्ये घट, अनेक उड्डाणं रद्द; मार्चमध्ये ३.१५ लाख प्रवासी कमी

मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अनेक विमानांचे उड्डाण रद्द झाले, तसेच प्रवाशांनीही प्रवास करणे टाळले. मुंबई विमानतळाने मार्च महिन्यात ४३.३७ लाख प्रवाशांची ये-जा झाली. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत त्यात ३.१५ लाख प्रवाशांची घट झाल्याचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या आकडेवारीतून पुढे आले..मुंबई विमानतळावरून मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या वार्षिक ९.६ टक्क्यांनी घसरून ११.४६ लाख झाली. देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या मागील वर्षीच्या ३३.५३ लाखांवरून ४.८ टक्क्यांनी घटून ३१.९१ लाख प्रवाशांवर आली आहे. अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे मध्य पूर्वेतील प्रमुख मार्गावरील भारतीय विमान कंपन्यांची वाहतूक विस्कळित झाली. संयुक्त अरब अमिरात, कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या आखाती देशासाठी मुंबई विमानतळावरून २८ फेब्रुवारी ते ११ मार्चपर्यंत १,०३५ उड्डाणे रद्द झाली..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.इंधन अधिभार लागूहवाई इंधनाच्या वाढलेल्या दरामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. या कारणास्तव एअर इंडियाने काही आंतरराष्टीय सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्या. तसेच आंतरराष्ट्रीय तिकिटांवरील इंधन अधिभार ५० डॉलर केला. इंडिगोनेही इंधन खर्चाची भरपाई करण्यासाठी इंधन अधिभार लागू केला आहे..राज्याची व्हॅटमध्ये सवलतमे महिन्यात केंद्राने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठीच्या एटीएफच्या दरात आणखी पाच टक्के वाढ केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने देशांतर्गत उड्डाणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमान इंधनावरील व्हॅट नोव्हेंबरपर्यंत १८ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत कमी केला..Vaibhav Sooryavanshi च्या प्रभावाखाली झाकून जाण्यापेक्षा, यशस्वी जैस्वाल याला RR सोडण्याचा सल्ला; Mumbai Indians योग्य पर्याय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.