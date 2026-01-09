Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर

मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदरापर्यंत (जेएनपीटी) पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचा पूर्ण टप्पा एप्रिलमध्ये कार्यान्वित होईल. त्याच्या शुभारंभामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांच्या वेळेवर येण्यात सुमारे २ टक्के सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या नवीन मार्गिकेमुळे पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान ट्रॅकवरील ताण कमी होईल. लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होईल..हा समर्पित मालवाहतूक मार्गिके दादरला नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदराशी जोडतो. आतापर्यंत, मालगाड्या पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने सामायिक केलेल्या ट्रॅकचा वापर करत होत्या. ज्यामुळे उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासी गाड्यांच्या संचालनावर लक्षणीय परिणाम होत होता. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने विकसित केलेल्या या कॉरिडॉरच्या कार्यान्वित झाल्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे..Cyber Crime: सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी हवी जनजागृती, ठोस कार्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक, सायबरतज्ज्ञांचे मत .रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, पश्चिम रेल्वे ट्रॅकवर सध्या दररोज अंदाजे ५० ते ५५ मालगाड्या धावतात. एप्रिलपासून, या सर्व मालगाड्या नवीन समर्पित मालगाड्यांमध्ये स्थलांतरित केल्या जातील. या ऑपरेशन्समुळे पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कवरील वाहतुकीचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल..पूर्ण कॉरिडॉर ऑपरेशन: १५ एप्रिलमालवाहतूक गाड्या स्थलांतरित: दररोज ५०-५५ मालगाड्या१ मालगाडी = १.५ मेल/प्रवासी गाड्यामालवाहतूक गाड्या हटवल्याने ट्रॅक क्षमता वाढेल..रेल्वे सूत्रांचे म्हणणे आहे की, एक मालगाडी अंदाजे दीड मेल किंवा प्रवासी गाड्यांच्या लांबीइतकी असते. म्हणून, या मालगाड्या हटवल्याने ट्रॅक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. याचा थेट फायदा केवळ स्थानिक गाड्यांच्या वेळेवर सुधारण्यावरच होणार नाही तर भविष्यात अतिरिक्त मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या चालविण्याच्या शक्यतेवरही होईल..Mumbai Municipal Election : मुंबई महापालिकेसाठी फॉर्म्युला ठरला; ठाकरे बंधूंचा शाखाभेटींवर जोर, एकच संयुक्त सभा होणार.मुंबईसारख्या व्यस्त रेल्वे नेटवर्कसाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरमुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक वेगळे करणे शक्य होईल, ज्यामुळे दोन्ही सेवा अधिक सुरळीत आणि विश्वासार्ह होतील. भविष्यात, प्रवाशांना वेळापत्रकात सुधारणा आणि कमी विलंब दिसून येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.