Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर

Mumbai Local Train News: एप्रिलपासून जेएनपीटीपर्यंतचा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, ५०-५५ मालगाड्या नवीन ट्रॅकवर हलवल्या जातील. मुंबई लोकल आणि मेल गाड्यांची वेळेवर धावणे सुधारेल.
मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदरापर्यंत (जेएनपीटी) पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेचा पूर्ण टप्पा एप्रिलमध्ये कार्यान्वित होईल. त्याच्या शुभारंभामुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांच्या वेळेवर येण्यात सुमारे २ टक्के सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या नवीन मार्गिकेमुळे पश्चिम रेल्वेच्या विद्यमान ट्रॅकवरील ताण कमी होईल. लोकल आणि मेल-एक्सप्रेस गाड्यांसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध होईल.

