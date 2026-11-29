मुंबई : वांद्रे टर्मिनस येथील फलाट क्रमांक ५च्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी पश्चिम रेल्वेने १ डिसेंबरपासून सलग ७५ दिवसांचा वाहतूक ब्लॉक जाहीर केला आहे. हा ब्लॉक १३ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहणार आहे. या काळात दररोज चार लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार असल्याने चर्चगेट-बोरिवली मार्गावरील प्रवाशांना फटका बसणार आहे. याशिवाय १५ लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या सुटण्याच्या आणि अंतिम स्थानकांत बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्या दादर, तर काही बोरिवली स्थानकातून सोडण्यात येणार आहेत..वांद्रे टर्मिनसच्या फलाट क्रमांक ५ वरील सिमेंट काँक्रीटच्या (सीसी) एप्रनची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. या कामासाठी फलाट वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरुण कुमार मीना यांनी ही माहिती दिली..दुपारनंतरच्या चार लोकल रद्दब्लॉकच्या संपूर्ण कालावधीत चर्चगेट-बोरिवली आणि बोरिवली-चर्चगेट मार्गावरील चार लोकल सेवा रद्द राहतील. यामध्ये चर्चगेटहून दुपारी २.५० वाजता सुटणारी बोरिवली जलद लोकल, बोरिवलीहून दुपारी ३.४० वाजता सुटणारी चर्चगेट धीमी लोकल, चर्चगेटहून सायंकाळी ५.२८ वाजता सुटणारी बोरिवली वातानुकूलित जलद लोकल आणि बोरिवलीहून सायंकाळी ६.२४ वाजता सुटणारी चर्चगेट वातानुकूलित जलद लोकल यांचा समावेश आहे. या सेवा १ डिसेंबर २०२६ ते १३ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत रद्द राहतील..शाळांमध्ये आता व्यवसाय शिक्षणाचे धडे, राज्यातील २२७ शाळांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय.तीन गाड्या दादरऐवजी वांद्रेतभुज-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक २२९५६) दादर येथे प्रवास संपवेल, तर वांद्रे टर्मिनस-भुज एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक २२९५५) दादर येथून सुटेल. याशिवाय अजमेर-दादर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १२९९०), श्रीगंगानगर-दादर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १२४८९) आणि भगत की कोठी-दादर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक २०४८३) या तीन गाड्या दादरऐवजी वांद्रे टर्मिनस येथे प्रवास संपवतील. तर दादर-अजमेर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १२९८९), दादर-श्रीगंगानगर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १२४९०) आणि दादर-भगत की कोठी एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक २०४८४) या गाड्या वांद्रे टर्मिनस येथून सुटतील..पाच गाड्या बोरिवलीतच थांबणारभुज-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक २२९०४), उधना-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९०५६), मडगाव-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १०११६), जयपूर-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९७२३) आणि दौराई-वांद्रे टर्मिनस एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९६२५) या पाच गाड्या वांद्रे टर्मिनसऐवजी बोरिवली येथे प्रवास संपवतील..आकाश अंबानीने विचारलं, पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन होशील का? रोहित शर्मा सुरुवातीला अनिच्छुक होता, पण...; Hardik Pandya ला हटवण्याचा प्लॅन आधीच ठरलेला?.चार गाड्या बोरिवलीतून सुटणारवांद्रे टर्मिनस-उधना एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९०५५), वांद्रे टर्मिनस-मडगाव एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १०११५), वांद्रे टर्मिनस-जयपूर एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९७२४) आणि वांद्रे टर्मिनस-दौराई एक्स्प्रेस (गाडी क्रमांक १९६२६) या चार गाड्या वांद्रे टर्मिनसऐवजी बोरिवली येथून सुटतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.