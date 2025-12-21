मुंबई

Local Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३० दिवसांचा जम्बो ब्लॉक! ४७० लोकल फेऱ्या रद्द; प्रवाशांचे मेगाहाल होणार; नेमकं कारण काय?

Western Railway: पश्चिम रेल्वे मार्गावर ३० दिवसांचा ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत दररोज सुमारे ८० लोकल फेऱ्या रद्द केल्या जाणार आहेत.
मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यानच्या महत्त्वपूर्ण सहाव्या मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. उर्वरित कामासाठी आजपासून १८ जानेवारी २०२६पर्यंत ३० दिवसांचा मोठा ट्रॅफिक ब्लॉक जाहीर केला आहे. कांदिवली-बोरिवली सहावी मार्गिका जानेवारीअखेरीस खुली होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना स्वतंत्र मार्गिका मिळणार आहे. तसेच लोकलची संख्या वाढून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

