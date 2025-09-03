मुंबई

Western Railway: पश्चिम रेल्वेकडून गणपती विसर्जनासाठी अतिरिक्त सेवा, थांब्यांमध्ये बदल; पाहा वेळापत्रक

Anant Chaturdashi: गणपती विसर्जनासाठी गिरगाव येथे मोठ्या संख्येने भाविक गणरायाचे विसर्जन पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करतात. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेने मुंबई लोकल ट्रेनच्या वेळापत्रकात बदल करण्याची घोषणा केली.
Western Railway special train
Western Railway special trainESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : अनंत चतुर्दशी २०२५ रोजी गणपती विसर्जनासाठी गिरगाव येथे मोठ्या संख्येने भाविक येणार असल्याचे लक्षात घेता, पश्चिम रेल्वेने बुधवारी चर्नी रोड स्थानकावरील मुंबई लोकल ट्रेनच्या वेळापत्रकात आणि विशेष सेवांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. याबाबत अधिकृत निवेदनही जारी केले आहे.

