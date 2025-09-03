Western Railway: पश्चिम रेल्वेकडून गणपती विसर्जनासाठी अतिरिक्त सेवा, थांब्यांमध्ये बदल; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : अनंत चतुर्दशी २०२५ रोजी गणपती विसर्जनासाठी गिरगाव येथे मोठ्या संख्येने भाविक येणार असल्याचे लक्षात घेता, पश्चिम रेल्वेने बुधवारी चर्नी रोड स्थानकावरील मुंबई लोकल ट्रेनच्या वेळापत्रकात आणि विशेष सेवांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. याबाबत अधिकृत निवेदनही जारी केले आहे. .पश्चिम रेल्वेच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ६ आणि ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी गणपती विसर्जनासाठी गिरगावला येणाऱ्या भाविकांसाठी चर्नी रोड स्थानकावर होणाऱ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी पश्चिम रेल्वेने लोकल ट्रेनच्या वेळापत्रकात काही बदल केले आहेत. यावेळी मध्यरात्री चर्चगेट आणि विरार दरम्यान १२ अतिरिक्त लोकल ट्रेन चालवण्यात येणार आहेत..Navi Mumbai Crime: आदेश मोडून दिघ्यात परतला, हद्दपारीचा आरोपी पोलिसांच्या पुन्हा जाळ्यात.त्याचबरोबर, ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकादरम्यान सर्व स्थानकांवर फास्ट अप लोकल ट्रेन सेवा संध्याकाळी ५ ते रात्री ८ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत थांबतील. प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ आणि ३ वर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी टाळण्यासाठी, ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ५ ते रात्री ८ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत सर्व अप स्लो लोकल सेवा प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर चर्नी रोड स्थानकावर थांबणार नाहीत..दरम्यान, पश्चिम रेल्वेने यापूर्वीही जारी केलेल्या एका निवेदनात अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणपती विसर्जनादरम्यान प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी व्यवस्थापित करण्यासाठी विशेष गाड्यांचे आयोजन केल्याचे म्हटले होते. यामध्ये ६ आणि ७ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री चर्चगेट ते विरार दरम्यान सहा जोड्या विशेष मुंबई लोकल गाड्या सोडण्यात येणार आहेत..महानगरपालिका अनंत चतुर्थीसाठी सज्जबृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) शनिवार, ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी होणाऱ्या गणेश विसर्जन २०२५ साठी त्यांनी मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये व्यापक तयारी केली आहे. गणेशाला सुरक्षित निरोप देण्यासाठी, बीएमसीने मुंबईत ७० नैसर्गिक विसर्जन स्थळे आणि सुमारे २९० कृत्रिम तलावांची स्थापना केली आहे. तसेच भाविकांना मदत करण्यासाठी रुग्णवाहिका, जीवरक्षक, फ्लडलाइट्स, क्रेन आणि नियंत्रण कक्षांसह सुमारे १०,००० अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात केले जातील असे महापालिकेने सांगितले..Mumbai News: 'या' प्रकल्पबाधितांना मिळणार हक्काचं घर, महापालिकेचे नवं धोरण जाहीर; काय आहे योजना? .शिवाय, वाळूमध्ये वाहने बुडू नयेत म्हणून समुद्रकिनाऱ्यांवर १,१७५ स्टील प्लेट्स, लहान मूर्ती विसर्जित करण्यासाठी ६६ जर्मन राफ्ट्स, समुद्रकिनाऱ्यांवर २,१७८ लाईफगार्ड्स आणि ५६ मोटरबोट्स तैनात करण्यात आल्या आहेत, फुलांचा कचरा (निर्माल्य) गोळा करण्यासाठी ५९४ निर्माल्य कलश आणि ३०७ वाहने, समन्वय आणि सुरक्षिततेसाठी २४५ नियंत्रण कक्ष आणि १२९ वॉचटॉवर्स, प्रमुख ठिकाणी ४२ क्रेन आणि २८७ स्वागत बूथ, २३६ प्रथमोपचार केंद्रे आणि ११५ रुग्णवाहिका तयार ठेवण्यात आल्या आहेत, रात्रीच्या दृश्यमानतेसाठी ६,१८८ फ्लड-लाइट्स आणि १३८ सर्चलाइट्स, १९७ तात्पुरती शौचालये उभारण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.