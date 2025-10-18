Western Railway: पश्चिम रेल्वेकडून गुडन्यूज! दिवाळी-छठपूजेसाठी विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : सणासुदीच्या काळात सुट्टीनिमित्त अनेकजण आपल्या मित्रांसोबत तसेच परिवारासह बाहेरगावी फिरायला जातात. तसेच या कालावधीत गावी जाणाऱ्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात असते. दिवाळी-छठपूजेनिमित्त देखील गावी जाण्यासाठी प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. यामुळे मध्य रेल्वेनंतर आता पश्चिम रेल्वेने विशेष गाड्या सोडण्याची घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळी आणि छठपूजेच्या सणासुदीच्या काळात प्रवासाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने वांद्रे ते जोधपूर विशेष सुपरफास्ट ट्रेनची घोषणा केली आहे. याबाबत पश्चिम रेल्वेने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, दिवाळी १८-२३ ऑक्टोबर आणि छठपूजा २५-२८ ऑक्टोबर दरम्यान विशेष ट्रेन धावणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच या विशेष ट्रेनचे बुकिंग १८ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल असेही म्हटले आहे..रांगोळी पहिल्यांदा कधी बनवली गेली? वैदिक-पौराणिक संबंध काय? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास.ट्रेनची माहितीट्रेन क्रमांक ०४८२६ दर गुरुवारी रात्री ९.२० वाजता वांद्रे टर्मिनस येथून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री ९.४५ वाजता जोधपूरला पोहोचेल. ही ट्रेन २३ ऑक्टोबर आणि ३० ऑक्टोबर रोजी धावेल.ट्रेन क्रमांक ०४८२५ जोधपूरहून दर बुधवारी संध्याकाळी ५.३० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ६.२० वाजता वांद्रे टर्मिनसला पोहोचेल. ही ट्रेन २२ ऑक्टोबर आणि २९ ऑक्टोबर रोजी धावेल.थांबे : ही ट्रेन बोरिवली, वापी, सुरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपूर, जयपूर, फुलेरा, नवा सिटी, कुचामन सिटी, मकराणा, देगाना, रेन, मेरता रोड आणि गोटन स्टेशनवर थांबेल..मध्य रेल्वेकडून विशेष गाड्यांची घोषणामध्य रेल्वेने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि दानापूर दरम्यान विशेष गाड्यांची मालिका देखील जाहीर केली. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून देण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ट्रेन क्रमांक ०१०४७ सीएसएमटी-दानापूर विशेष ट्रेन १८, २२, २६ आणि ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी धावेल..पुण्याहून विशेष ट्रेनमध्य रेल्वेचा पुणे विभाग खडकी आणि सांगानेर (राजस्थान) दरम्यान आठवड्यातून दोनदा अतिरिक्त सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन देखील चालवणार आहे. ही ट्रेन "ट्रेन ऑन डिमांड" (टीओडी) आधारावर धावेल आणि सामान्य भाड्याच्या १.३ पट विशेष भाडे आकारले जाईल..दिवाळी असो किंवा इतर कार्यक्रम... मुंबईतील 'हा' बाजार खरेदीसाठी बेस्ट ठरतो.पाहा वेळापत्रकट्रेन क्रमांक ०१४०७ दर सोमवार आणि शनिवारी खडकी येथून सकाळी ९:४५ वाजता निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:४५ वाजता सांगानेर येथे पोहोचेल. सेवा १८ ऑक्टोबर २०२५ ते ८ नोव्हेंबर २०२५ (७ फेऱ्या) पर्यंत चालतील.ट्रेन क्रमांक ०१४०८ ही ट्रेन दर मंगळवार आणि रविवारी सांगानेरहून सकाळी ११:३५ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९:३० वाजता खडकी येथे पोहोचेल. ही सेवा १९ ऑक्टोबर २०२५ ते ९ नोव्हेंबर २०२५ (७ फेऱ्या) पर्यंत चालेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.