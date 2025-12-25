Western Railway : विकेंडला ३०० लोकल रद्द! पश्चिम रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, वाचा कधी आणि का?

Mumbai Local Train Block: डिसेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सलग सुट्ट्या असल्यानं पर्यटनस्थळी मोठी गर्दी दिसून येतेय.काही महामार्गांवर वाहतूक कोंडीची स्थितीही निर्माण झालीय. दरम्यान, मुंबईत पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. २६ आणि २७ डिसेंबर रोजी कांदिवली बोरिवली दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील ३०० लोकल फेऱ्या २७ डिसेंबरला रद्द केल्या जाणार आहेत. तर पनवेलमध्येही ३० डिंसेबरपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. सहाव्या मार्गिकेच्या कामानिमित्त पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक घेतला जाणार आहे..पश्चिम रेल्वेवर वांद्रे टर्मिनस ते बोरिवली या दरम्यान सहाव्या मार्गिकेचं काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आलं असून काही पायाभूत कामं हाती घेण्यात आली आहेत. यासाठी २० डिसेंबरपासून महिनाभर वाहतूक ब्लॉक घेतला आहे. १८ जानेवारीपर्यंत हा ब्ल़ॉक असेल. यामुळे २६ डिसेंबरला रात्री ११ ते २७ डिसेंबर सकाळी ७ वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पॅनल सुरु करण्यासाठी मोठा नॉन इंटर लॉकिंग ब्लॉक घेणार आहेत..माझी शिफ्ट संपली, विमान उड्डाण रद्द; इंडिगोच्या पायलटनं असं सांगताच प्रवाशी संतापले, पुन्हा एकदा नव्या नियमाचा फटका.२६ डिसेंबरला रात्रा ११ ते २७ डिसेंबरच्या मध्यरात्री पर्यंत कांदिवली ते दहिसर या दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वेगमर्यादा लागू केलीय. या ब्लॉकमुळे अनेक लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येतील. तसंच बोरिवली आणि अंधेरीच्या काही लोकल या गोरेगावपर्यंतच धावणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या प्रशासनाकडून देण्यात आलीय..पश्चिम रेल्वे मार्गावर या ब्लॉकमुळे ३०० लोकलच्या फेऱ्या २७ डिसेंबरला रद्द करण्यात येणार आहेत. यात अप, डाऊन, जलद, धीम्या लोकलचा समावेश असणार आहे. तर बोरिवलीपर्यंत धावणाऱ्या १४ लोकल फेऱ्या गोरेगावपर्यंतच असतील. या कालावधीत प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांना फटका बसू शकतो. तसंच नव्या वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी बाहेर जाणाऱ्यांची गैरसोय होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.