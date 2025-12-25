मुंबई

Western Railway : विकेंडला ३०० लोकल रद्द! पश्चिम रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, वाचा कधी आणि का?

Western Railway Block on 27th dec : मुंबईत पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. २६ आणि २७ डिसेंबर रोजी कांदिवली बोरिवली दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Western Railway Block on 27th dec

Mumbai Local Western Railway

ESakal
सूरज यादव
Updated on

Mumbai Local Train Block: डिसेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सलग सुट्ट्या असल्यानं पर्यटनस्थळी मोठी गर्दी दिसून येतेय.काही महामार्गांवर वाहतूक कोंडीची स्थितीही निर्माण झालीय. दरम्यान, मुंबईत पश्चिम रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. २६ आणि २७ डिसेंबर रोजी कांदिवली बोरिवली दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील ३०० लोकल फेऱ्या २७ डिसेंबरला रद्द केल्या जाणार आहेत. तर पनवेलमध्येही ३० डिंसेबरपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. सहाव्या मार्गिकेच्या कामानिमित्त पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक घेतला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Mumbai Local Train
Mega block
Western Railway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com