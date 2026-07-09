Mumbai Local: वसई-विरारमधील रेल्वे रुळ ४०० मिमी उंचावणार; पावसाळ्यातील जलसंकटावर पश्चिम रेल्वेचा कायमस्वरूपी उपाय

मुंबई : वसई-नालासोपारा-विरार परिसरात दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून उपनगरी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होत असल्याच्या समस्येवर पश्चिम रेल्वेने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतली आहे. या अंतर्गत वसई-विरारदरम्यान विद्यमान रेल्वे रुळांची पातळी सुमारे ४०० मिलिमीटरने उंचावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जलनिस्सारण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध अभियांत्रिकी कामेही करण्यात येणार आहेत..यंदाच्या मुसळधार पावसात वसई-विरार परिसरातील रेल्वे रुळांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने उपनगरी रेल्वे सेवा जवळपास तीन दिवस विस्कळीत झाली होती. अनेक लोकल गाड्या रद्द कराव्या लागल्या, तर हजारो प्रवाशांना रुळांवरून पायी चालत स्थानकांपर्यंत पोहोचावे लागले. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) यांनी या परिसरातील पूरस्थितीचा आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे..Mumbai News: मुंबईतील धरण ओव्हरफ्लो, तरीही पाणीटंचाई सुरूच! १० टक्के पाणी कपात कधी थांबणार; महत्त्वाची माहिती समोर .योजनेनुसार, वसई ते विरारदरम्यानच्या विद्यमान रेल्वेमार्गाची उंची टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येणार आहे. भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त रेल्वेमार्गांची पातळीही अधिक उंच ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जाण्यासाठी अतिरिक्त ड्रेनेज लाईन, नाल्यांचे सुधारित जाळे आणि आवश्यक ते जलनिस्सारण प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहेत..शहरीकरणाचा वाढता परिणामरेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या काही दशकांत वसई-विरार परिसरात झपाट्याने झालेले शहरीकरण, नैसर्गिक नाल्यांचे अरुंदीकरण, जलनिचऱ्याच्या मार्गांवरील अतिक्रमणे आणि अल्पावधीत होणारी अतिवृष्टी यामुळे रेल्वे रुळांवर पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे केवळ पंपिंगसारख्या तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता रेल्वे रुळांची पातळी वाढविणे आणि संपूर्ण जलनिस्सारण व्यवस्था सक्षम करणे हा अधिक प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाय असल्याचे रेल्वे प्रशासनाचे मत आहे..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रे यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला कोर्टाचा नकार? ‘फिजिकली हजर करा’, न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश.लाखो प्रवाशांना दिलासाया प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर अतिवृष्टीच्या काळात रेल्वे रुळांवर पाणी साचण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल, लोकल वाहतूक अधिक सुरळीत राहील आणि दररोज या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.