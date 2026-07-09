मुंबई

Mumbai Local: वसई-विरारमधील रेल्वे रुळ ४०० मिमी उंचावणार; पावसाळ्यातील जलसंकटावर पश्चिम रेल्वेचा कायमस्वरूपी उपाय

Western Railway: पावसाळ्यातील जलसंकटावर नियंत्रण आणण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये वसई-विरारमधील रेल्वे रुळ ४०० मिमी उंचावण्यात येणार आहेत.
Vasai-Virar Railway track level raised by 400 mm.

Vasai-Virar Railway track level raised by 400 mm.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : वसई-नालासोपारा-विरार परिसरात दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून उपनगरी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होत असल्याच्या समस्येवर पश्चिम रेल्वेने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतली आहे. या अंतर्गत वसई-विरारदरम्यान विद्यमान रेल्वे रुळांची पातळी सुमारे ४०० मिलिमीटरने उंचावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जलनिस्सारण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध अभियांत्रिकी कामेही करण्यात येणार आहेत.

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