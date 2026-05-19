Mumbai Bandra Encroachment Drive: वांद्रे गरीब नगरमध्ये रेल्वेची मोठी कारवाई; ५२०० चौ.मी. अतिक्रमणमुक्त मोहिमेला सुरुवात, पहिल्याच दिवशी १०० बांधकामे जमीनदोस्त

नितीन बिनेकरमुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरातील रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईत पाच दिवसांत ५२०० चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी सुमारे २० टक्के काम पूर्ण झाले असून १०० हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली..पहाटेपासूनच गरीब नगर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सकाळी यंत्रसामग्री दाखल होताच परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तोडकाम सुरू होताच काही रहिवाशांनी विरोध दर्शविल्याने प्रशासन आणि स्थानिकांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. काही नागरिकांनी पुनर्वसनाची मागणी करत कारवाईला विरोध केला, तर प्रशासनाने ही कारवाई न्यायालयीन आदेशानुसारच होत असल्याचे स्पष्ट केले..एक हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनातया मोहिमेसाठी एक हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ४०० मुंबई पोलिस, ४०० आरपीएफ व जीआरपी कर्मचारी तसेच २०० पश्चिम रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाचे कर्मचारी सहभागी आहेत. कारवाईसाठी चार जेसीबी, एक पोकलेन आणि १२ ट्रक तैनात करण्यात आले असून टप्प्याटप्प्याने बांधकामे हटविण्याचे काम सुरू आहे.. २०१७ पासून न्यायालयीन लढापश्चिम रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गरीब नगर परिसरातील अतिक्रमणाबाबतचे प्रकरण २०१७ पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. विविध स्तरांवरील सुनावण्यांनंतर न्यायालयाने कारवाईस परवानगी दिल्यानंतरच ही मोहीम सुरू करण्यात आली. रेल्वेकडून नियमितपणे अँटी-एन्क्रोचमेंट ड्राइव्ह राबविण्यात येतो; मात्र वांद्रेतील हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्यामुळे येथील कारवाई रखडली होती. तसेच रेल्वे शेजारी असलेल्या १०० झोपड्या सर्वेक्षणमध्ये अधिकृत आहेत. त्यामुळे त्यांना पाडण्यात येणार नाही आहे..रहिवाशांचा तीव्र विरोधया परिसरात ५०० हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे असून त्यामध्ये झोपड्या, घरे आणि दुकाने यांचा समावेश आहे. येथील अनेक कुटुंबे गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला. अचानक सुरू झालेल्या कारवाईमुळे अनेकांच्या डोळ्यांसमोर संसार उद्ध्वस्त होत असल्याचे भावनिक चित्र परिसरात दिसून आले. महिलांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी प्रशासनाकडे पुनर्वसनाची मागणी केली..प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्यरेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ही कारवाई अपरिहार्य होती. रेल्वे मार्गालगत वाढलेल्या अतिक्रमणांमुळे सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच भविष्यातील रेल्वे क्षमता वाढ, देखभाल आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकासकामांसाठी ही जागा आवश्यक आहे..गरीब नगर अतिक्रमण कारवाई- स्थान : गरीब नगर, वांद्रे (पूर्व)- कारवाई सुरू : १९ मे- मोहीम पूर्ण : २३ मेपर्यंत- मोकळी होणारी जागा : ५२०० चौरस मीटर- एकूण बेकायदेशीर बांधकामे : ५००+- आज पाडलेली बांधकामे : १००+- पहिल्या दिवशी काम : २० टक्के पूर्ण.तैनात मनुष्यबळ- मुंबई पोलिस : ४००- आरपीएफ /जीआरपी : ४००- रेल्वे विभाग : २००+यंत्रसामग्री- जेसीबी : १०- पोकलेन : २- ट्रक : १२.