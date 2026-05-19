Mumbai Bandra Encroachment Drive: वांद्रे गरीब नगरमध्ये रेल्वेची मोठी कारवाई; ५२०० चौ.मी. अतिक्रमणमुक्त मोहिमेला सुरुवात, पहिल्याच दिवशी १०० बांधकामे जमीनदोस्त

वांद्रे (पूर्व)तील गरीब नगरमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पश्चिम रेल्वेची अतिक्रमणविरोधी मोहीम; पहिल्याच दिवशी १०० बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा, ५२०० चौ.मी. जागा मोकळी करण्याचे लक्ष्य
Infrastructure Drive: Western Railway Launches Massive Demolition in Bandra East

सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरातील रेल्वेच्या जागेवरील अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू करण्यात आलेल्या या कारवाईत पाच दिवसांत ५२०० चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी सुमारे २० टक्के काम पूर्ण झाले असून १०० हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली.

