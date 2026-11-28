मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या बोरीवली ते कांदिवली स्थानकांदरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना समोर आली आहे. परिणामी पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली असून लोकल गाड्या ३० ते ४० मिनिटं उशिराने धावत आहेत. ऐन गर्दीच्या वेळी झालेल्या या विलंबामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून कर्मचाऱ्यांनाही लेटमार्क लागत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार (ता. २८) रोजी सकाळी बोरीवली ते कांदिवली स्थानकांदरम्यान तांत्रिक बिघाड झाला. या बिघाडामुळे पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेन वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. लोकल गाड्या अर्धा तास उशिराने धावत असून अनेक गाड्या तसेच एसी लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. परिणामी प्रवाशांना सकाळ-सकाळ हाल सहन करावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे..सार्वजनिक शौचालयाचं दार लावलं, मारहाण करत...; ६० वर्षीय महिलेसोबत २७ वर्षीय तरुणाचं नको ते कृत्य, घाटकोपर रेल्वे स्थानकातील घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.