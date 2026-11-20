मुंबई : मागील काही दिवसांपूर्वी रेल्वे मार्गावरील सिग्नल यंत्रणेत बिघाड, ओव्हरहेड वायर तुटणे तसेच त्या व्हायरवर कपडा अडकल्यामुळे मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे तसेच हार्बर रेल्वे मार्गावरील मुंबई लोकलसेवा विस्कळीत झाल्याचे समोर येत आहे. अशीच एक घटना आता पश्चिम रेल्वे मार्गावर घडली आहे. पश्चिम रेल्वेच्या केळवे रोड ते पालघर स्थानक दरम्यान काकीनाडा भावनगर एक्सप्रेस मध्ये बिघाड झाल्याने गाड्यांचा खोळंबा झाल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज शुक्रवार (ता. २०) रोजी पश्चिम रेल्वे मार्गावरील केळवे रोड ते पालघर स्थानकादरम्यान डाऊन लाईनवर काकीनाडा भावनगर एक्सप्रेसमध्ये बिघाड झाल्याची घटना घडली. परिणामी रेल्वे वाहतुकीचा खोळंबा झाला असून यावेळी प्रवाशांचे हाल झाले..Kasara Local : दिवाळी-छठ विशेष गाड्यांसाठी पंधरा डब्याचा कसारा लोकलला ब्रेक! १५ डब्यांच्या लोकलसाठी डीआरएमची मुदतही हुकली.दरम्यान, या घटनेनंतर एक्सप्रेसमधील बिघाड दुरुस्त करण्यात आला, सध्या रेल्वे सेवा पूर्ववत झाली असली तरीही पश्चिम रेल्वे वरील गाड्या सध्या अर्ध्या ते एक तासाने उशिराने धावत असल्याची माहिती आहे. .Dadar Station Renaming History : दादर रेल्वे स्थानकाला 'चैत्यभूमी' नाव देण्याची मागणी कधीपासून? १८५३ च्या 'माहिम रोड'पासून ते १९५६ आणि २०२६ पर्यंतचा संपूर्ण इतिहास वाचा!.लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांवर परिणामकाकीनाडा भावनगर एक्सप्रेस मध्ये बिघाड झाल्याने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली असून पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरासह लांब पल्ल्यांच्या गाड्या उशिराने धावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.