मुंबई

रेल्वेत 'पहिले या, पहिले निवडा' तत्त्वावर नोकरी मिळणार! मुंबई ते सूरतदरम्यान 175 पदांची भरती होणार; अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

ATVM Facilitator Jobs Recruitment: पश्चिम रेल्वेने मुंबई आणि सुरत दरम्यान १७५ एटीव्हीएम फॅसिलिटेटर पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. दहावी उत्तीर्ण उमेदवार कंत्राटी तत्त्वावर अर्ज करू शकतात. तिकीट विक्रीवर कमिशन मिळवू शकतात.
ATVM Facilitator Jobs Recruitment

ATVM Facilitator Jobs Recruitment

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम रेल्वेने रेल्वे प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी आणि तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे, जी एक सुवर्णसंधी आहे. रेल्वे प्रशासनाने मुंबई आणि सुरत दरम्यानच्या विविध स्थानकांसाठी १७५ ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीन फॅसिलिटेटरची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नेमणुका दोन वर्षांच्या करारावर आधारित असतील. निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाईल आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना तिकीट विक्रीवर कमिशनही मिळेल.

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