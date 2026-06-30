रेल्वेत 'पहिले या, पहिले निवडा' तत्त्वावर नोकरी मिळणार! मुंबई ते सूरतदरम्यान 175 पदांची भरती होणार; अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

पश्चिम रेल्वेने रेल्वे प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी आणि तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू केला आहे, जी एक सुवर्णसंधी आहे. रेल्वे प्रशासनाने मुंबई आणि सुरत दरम्यानच्या विविध स्थानकांसाठी १७५ ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीन फॅसिलिटेटरची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नेमणुका दोन वर्षांच्या करारावर आधारित असतील. निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाईल आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना तिकीट विक्रीवर कमिशनही मिळेल..रेल्वे प्रशासनानुसार, सर्वाधिक प्रत्येकी १४ जागा वांद्रे आणि अंधेरी स्थानकांवर आहेत, तर सांताक्रूझवर १२, जोगेश्वरीवर ९, मुंबई सेंट्रल, गोरेगाव, मालाड आणि बोरिवलीवर प्रत्येकी ८ जागा आहेत आणि माहीम, ग्रँट रोड आणि विले पार्ले यांसह इतर स्थानकांवरही जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. सर्वसाधारण जनतेसाठीच्या भरतीकरिता किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण आहे. अर्जदारांचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे आणि ते संबंधित रेल्वे स्थानक असलेल्या जिल्ह्याचे स्थानिक रहिवासी असावेत. .महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात ५,२२३ नव्या पदांची मेगाभरती! अनेक जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये जागा भरणार; कुठे आणि कधी?.निवडीपूर्वी पोलीस पडताळणी देखील अनिवार्य आहे. ही संधी सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचारी, त्यांचे जोडीदार, सज्ञान मुले, तसेच सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, सुरत आणि वापी स्थानकांसाठी सुरक्षा ठेव ₹५०,००० , तर इतर सर्व स्थानकांसाठी ₹२५,००० असेल. सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा ठेवीतून सूट आहे. निवडलेले एटीव्हीएम सुविधादाते रेल्वे स्थानकांवरील स्वयंचलित तिकीट विक्री यंत्रांमधून अनारक्षित तिकिटे देतील..प्रवाशांना यंत्रे वापरण्यास मदत करतील. त्यांना उपनगरीय तिकीट विक्रीवर ३ टक्के आणि गैर-उपनगरीय मेल व एक्सप्रेस तिकिटांवर १ टक्के कमिशन दिले जाईल. मध्य रेल्वेने प्रवाशांवर भाड्याचा अतिरिक्त भार न टाकता, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भाडे-व्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. मध्य रेल्वेने मे २०२६ पर्यंत भाडे-व्यतिरिक्त २०.४८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला, जो गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १७.५४ कोटी रुपयांपेक्षा १६.७८ टक्क्यांनी जास्त आहे..रेल्वेने जाहिरात, होर्डिंग्ज, रेल्वे कोच रेस्टॉरंट, व्यावसायिक सुविधा आणि इतर मालमत्तेचा उत्तम वापर यांद्वारे महसुलाचे नवीन स्रोत विकसित केले आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतात आणि अतिरिक्त महसूल निर्माण होतो. महसूल वाढवण्यासाठी, मध्य रेल्वेने गाड्या आणि रेल्वे मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर वाढवला आहे. .होर्डिंगधारकांना मोठा झटका! ५ वर्षांनंतर पुन्हा ई-निविदा प्रक्रियेतूनच मिळणार जागा; PWD ने लागू केले नवे नियम.मुंबई विभागाने महानगरी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, सीएसएमटी-लातूर, सीएसएमटी-बिदर आणि वंदे भारत एक्सप्रेसवर बाह्य आणि अंतर्गत जाहिरातींसाठी बहुवर्षीय कंत्राटे दिली आहेत. नवी मुंबई विमानतळ रस्ता आणि मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोडवरील नवीन होर्डिंग्जसाठीही कंत्राटे देण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.