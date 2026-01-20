मुंबई

Vande Bharat Express: आणखी एक ‘वंदे भारत’ २० डब्यांची होणार, वेळापत्रतकातही बदल; जाणून घ्या कोणत्या?

Vande Bharat Coach: पश्चिम रेल्वेवरील आणखी एका वंदे भारत गाडीचा रेक १६ डब्यांवरून २० डबे इतका करण्यात येणार आहे. याबाबत पश्चिम रेल्वेने तयारी सुरू केली आहे.
Vande Bharat Express 20 Coach

Vande Bharat Express 20 Coach

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवरून धावणाऱ्या ‘वंदे भारत’ गाड्यांपैकी आणखी एका गाडीचा रेक १६ डब्यांवरून २० डब्यांचा करण्याची तयारी पश्चिम रेल्वेने केली आहे. दरम्यान, २० डब्यांच्या दुसऱ्या ‘वंदे भारत’ गाडीकरिता आवश्यक इतका लांब प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नसल्याने मुंबई सेंट्रलहून सुटणारी कर्णावती एक्स्प्रेस आता वांद्रे टर्मिनस येथून चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Western Railway
Railway Administration
Railway Department
Vande Bharat Railway
Vande Bharat features

Related Stories

No stories found.