मुंबई

Mumbai Railway Station: दादर स्‍थानकावर नवी मार्गिका; प्लॅटफॉर्म ८ लवकरच सुरू होणार; गाड्यांची संख्याही वाढणार

Dadar Railway Station Mini Terminal: दादर स्‍थानकावर प्लॅटफॉर्म ८चे काम सुरू असून लवकरच नवी मार्गिका उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना फायदा होणार आहे.
Dadar Railway Station will Become Mini Terminal

Dadar Railway Station will Become Mini Terminal

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दादर रेल्‍वे स्‍थानकावरील गाड्यांची वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने इथे अतिरिक्त मार्गिका आणि प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. हे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याची तयारी रेल्वेने केली असून, नव्या प्लॅटफॉर्मला क्रमांक ८ दिला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
railway station
dadar
Western Railway
platform
dadar news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com