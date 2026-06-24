Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे नेहमीच लोकलमध्ये गर्दी दिसून येते. यामुळे धक्काबुक्की किंवा इतर कारणांमुळे प्रवाशांमध्ये वाद,मारहाण होत असल्याच्या घटना समोर येतात. अशातच लोकलमध्ये किरकोळ कारणावरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद झाल्याच्या रागात चाकूने वार करत हत्या केल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील बोरीवली स्थानकादरम्यान ही धक्कादायक घटना घडली आहे. मंगळवार, २३ जून २०२६ रोजी चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल (गाडी क्र. ९०६६३) मध्ये चाकू हल्ला झाला असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईत पाऊस सुरु असून लोकलमध्ये पाणी आत येत असल्यामुळे गाडीचा दरवाजा बंद करण्यास सांगितला. मात्र यावेळी दोन प्रवाशांमध्ये वाद झाल्याने थेट चाकूहल्ला करण्यात आला आहे. या घटनेत एका २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..Mumbai Rain: वेस्टर्न एक्सप्रेस वेवर खड्डेच खड्डे, पावसाने पोलखोल; वाहतूक धीम्या गतीने, वाहनांच्या रांगा.नेमके काय घडले?मयंक लोहार असं हत्या झालेल्या २२ वर्षीय तरुणाचं नाव आहे .तो चर्चगेटहून नालासापोराच्या दिशेनं जाणाऱ्या ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यातून प्रवास करत होता. बोरिवली स्टेशनच्या अलिकडे ट्रेन असताना हा प्रकार घडला. बोरिवली स्थानकात रात्री ११ च्या सुमारास ट्रेन पोहोचताच जीआरपी आणि आरपीएफ पोलिसांनी जखमी अवस्थेतील मयंकला रुग्णालयात नेलं. मात्र उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता..लोकलमध्ये मयंकचा एका प्रवाशासोबत दरवाजावरून वाद झाला होता. पावसामुळे दरवाजा बंद करण्याबाबत सुरू झालेला वाद विकोपाला गेल्यानंतर दुसऱ्या प्रवाशाने चाकूने मयंकवर वार केला. यानंतर मयंक रक्ताच्या थारोळ्यातच पडला होता. लोकलमध्ये घडलेल्या या प्रकारानंतर प्रवाशांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं. काही प्रवाशांनी हल्ला करणाऱ्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या हातात चाकू असल्यानं प्रवाशी बाजूला झाले..Mumbai Rain Update: इस्ट टू वेस्ट! वाहतूक कोंडीने मुंबईकर त्रस्त; रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.दरम्यान, बोरिवली स्थानकात लोकल पोहोचताच हल्लेखोर पसार झाला. या घटनेची नोंद जीआरपी पोलीसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे. स्थानकातील सीसीटीव्ही तपासले जात असून त्यावरून आरोपीचा शोध घेतला जात आहे. तसेच या घटनेनंतर, गाडी बोरीवली स्थानकावर येताच पश्चिम रेल्वेचे कर्मचारी, आरपीएफ (RPF), जीआरपी (GRP) जवान आणि वैद्यकीय पथकांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनेचा आढावा घेण्यासाठी बोरीवली स्थानकावर पोहोचले आणि त्यांनी परिस्थितीची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.