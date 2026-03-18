Mumbai Local: पैसे कट झाले, तिकीट नाही! मुंबई लोकलची ‘सरल’ सेवा प्रवाशांच्या मदतीला, कसे कामी येणार?

मुंबई : ऑनलाइन किंवा मोबाईल ॲपवरून रेल्वे तिकीट काढताना अनेकदा बँक खात्यातून पैसे कट होतात; मात्र तिकीट मिळत नाही, अशी तक्रार प्रवासी वारंवार करतात. अशा वेळी तक्रार नोंदवण्यासाठी रेल्वे स्थानकात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याने प्रवाशांचा वेळ आणि त्रास वाढत होता. ही अडचण लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने 'स्मार्ट असिस्टन्स अँड रिफंड ॲक्सेस लिंक (सरल)' ही नवी डिजिटल सेवा सुरू केली आहे..पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाच्या वाणिज्य विभागाने तयार केलेल्या विशेष क्यूआर कोडच्या मदतीने प्रवाशांना तिकीट परताव्यासाठी तक्रार करता येणार आहे. मोबाईलवर क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित लिंक उघडते आणि त्यावर आवश्यक माहिती भरून तक्रार नोंदवता येते. .गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, डिजिटल तिकीट प्रणालीचा वापर वाढल्यानंतर अशा प्रकारच्या तांत्रिक तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः उपनगरी लोकल तिकीट काढताना नेटवर्क किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे व्यवहार अडकण्याच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांना सोपी, जलद आणि पारदर्शक तक्रार प्रक्रिया उपलब्ध करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे..प्रायोगिक स्वरूपात सेवासध्या ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागात सुरू करण्यात आली आहे. लोकल ट्रेनबरोबरच मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांच्या तिकिटांच्या परताव्यासाठीही या सुविधेचा वापर करता येणार आहे. तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद झाली असली तरी परतावा मिळण्याचा कालावधी पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. तक्रारीनंतर नियमानुसार ४८ तास ते सात दिवसांच्या आत संबंधित रक्कम प्रवाशांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले आहे..तक्रार कशी कराल?अधिकृत क्यूआर कोड स्कॅन करातक्रार अर्जाची लिंक उघडानाव, मोबाईल क्रमांक व व्यवहार तपशील भरातिकिटाचा फोटो किंवा स्क्रीनशॉट अपलोड कराअर्ज सबमिट कराई-मेलवर पुष्टीकरण मिळवाऑनलाइन तक्रारीची स्थिती तपासा.