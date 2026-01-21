Mumbai News: मुंबईतील 'या' रेल्वे स्थानकांचं रुपडं पालटणार! भुयारी मार्ग, १६ पूल, नवे प्लॅटफॉर्म अन्...; कुठे काय बदल होणार?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वे प्रशासनाकडून लोकल प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच प्रवास अधिक सुरळीत होण्यासाठी अनेक कामे हाती घेतली आहेत. अशातच आता मुंबईतील काही लोकल रेल्वे स्थानकावर बदल होणार आहेत. भुयारी मार्ग, नवे पूल त्याचबरोबर नवे प्लॅटफॉर्मसह अनेक बदल केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .पश्चिम रेल्वे मार्गावर बोरिवली ते विरार मार्गाचा विस्तार करण्याचे काम रेल्वेने हाती घेतले आहे. या कामातील पहिला टप्पा कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेचं काम पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर आता पश्चिम रेल्वेने या कामातील दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. ज्यामध्ये अनेक स्थानकांवर मोठे बदल करण्यात येणार आहेत..BMC राजकारणात मोठा ट्विस्ट! उद्धव ठाकरेंसाठी चिंतेची बातमी, एक नगरसेवक फुटला, कुणाकडे गेला?.रेल्वे प्रवासादरम्यान लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना उपनगरीय लोकल गाड्यांपासून वेगळं करण्यासाठी, पश्चिम रेल्वेने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाद्वारे लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्यांसाठी वेगळी मार्गिका तयार केली जाणार आहे. ज्यामध्ये दहिसर, भाईंदर, नायगाव आणि विरार अशा अनेक स्थानकांचं स्थलांतर करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे मुंबईकरांचा रेल्वे प्रवास अधिक सुलभ आणि आरामदायी होणार असल्याची अपेक्षा आहे..काय बदल होणार?पश्चिम रेल्वेने हाती घेतलेल्या या प्रकल्पात बोरीवली ते विरारपर्यंतच्या पट्ट्यात विद्यमान मुख्य मार्गांच्या पश्चिम बाजूला दोन नव्या मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. या बांधकामामध्ये ३ मोठे पूल, १६ लहान पूल, १ भुयारी मार्ग आणि २ महत्त्वाचे पूल बांधले जातील. तसेच वसई खाडीवरील पूल क्रमांक ७३ आणि ७४ यांचा ही विकास केला जाणार आहे..BMC: विरोधी पक्षात ३० वर्षांनी बदल! काँग्रेसचे पद जाणार; ठाकरे गट विरोधी पक्षनेत्याची डरकाळी फोडणार.दरम्यान, वसई खाडीवरील पूल क्रमांक ७३ च्या पायाभरणीचं काम सुरू झाले असून भाईंदरजवळील जुना ऐतिहासिक पूल पाडला जात आहे. या प्रकल्पासाठी २१८४ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज असून पुढील २ वर्षात म्हणजेच २०२८ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे..कोणत्या स्थानकांचा कायापालट होणार?दहिसर, मीरा रोड, नायगाव आणि नालासोपारा यांसारख्या स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म बांधले जाणार आहे. तसेच भाईंदर आणि वसई स्थानकांवर पुनर्रचना केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.