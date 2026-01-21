मुंबई

Mumbai News: मुंबईतील 'या' रेल्वे स्थानकांचं रुपडं पालटणार! भुयारी मार्ग, १६ पूल, नवे प्लॅटफॉर्म अन्...; कुठे काय बदल होणार?

Mumbai Railway Station Update: पश्चिम रेल्वेने कांदिवली ते बोरिवलीदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेच्या कामातील दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. यामुळे अनेक रेल्वे स्थानकांवर बदल केले जाणार आहे.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वे प्रशासनाकडून लोकल प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच प्रवास अधिक सुरळीत होण्यासाठी अनेक कामे हाती घेतली आहेत. अशातच आता मुंबईतील काही लोकल रेल्वे स्थानकावर बदल होणार आहेत. भुयारी मार्ग, नवे पूल त्याचबरोबर नवे प्लॅटफॉर्मसह अनेक बदल केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

