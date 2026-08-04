Mumbai Suburban Rail: मुंबईत रेल्वे तिकिटांसाठी थर्मल प्रिंटरचा वेगवान प्रयोग; उष्ण दमट हवामानात मजकूर फिका पडण्याच्या धोक्याने प्रवाशांची चिंता

नितीन बिनेकरमुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागाने तिकीट छपाईसाठी डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटरऐवजी थर्मल प्रिंटरचा वापर टप्प्याटप्प्याने सुरू केला आहे. आतापर्यंत २६५ थर्मल प्रिंटर, म्हणजेच सुमारे ३५ टक्के प्रिंटर बसविण्यात आले असून ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत सर्व तिकीट खिडक्यांवर थर्मल प्रिंटर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रेल्वेच्या मते, या बदलामुळे तिकीट छपाईचा वेग वाढेल, देखभाल खर्च कमी होईल आणि तिकीट वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनेल. मात्र, मुंबईसारख्या उष्ण व दमट हवामानात थर्मल तिकिटांच्या टिकाऊपणाबाबत प्रवासी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे..मुंबई उपनगरी रेल्वे ही देशातील सर्वाधिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रेल्वे व्यवस्थांपैकी एक आहे. पश्चिम रेल्वेवर दररोज लाखो अनारक्षित तिकिटे तसेच मासिक, त्रैमासिक आणि हंगामी पास वितरित केले जातात. अनेक प्रवासी प्रवास भत्ता, खर्चाचा हिशेब, परताव्याचे दावे आणि इतर प्रशासकीय कारणांसाठी ही तिकिटे काही महिने जतन करून ठेवतात. त्यामुळे तिकीटावरील मजकूर दीर्घकाळ स्पष्ट राहणे महत्त्वाचे मानले जाते..टिकाऊपणाचा मुद्दाथर्मल प्रिंटरमध्ये विशेष कोटिंग असलेल्या कागदावर उष्णतेच्या साहाय्याने छपाई केली जाते. मुद्रण तंत्रज्ञानातील जाणकारांच्या मते, उष्णता, सूर्यप्रकाश, ओलावा, घर्षण किंवा काही रसायनांच्या संपर्कात आल्यास या कागदावरील मजकूर कालांतराने फिका पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे विशेषतः मासिक, त्रैमासिक आणि हंगामी पास वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो..रेल्वेचा दावा आणि प्रवाशांची अपेक्षारेल्वेच्या मते, थर्मल प्रिंटरमुळे तिकीट छपाईचा वेग वाढतो, रिबनची आवश्यकता राहत नाही आणि देखभाल खर्चात बचत होते. मात्र, वापरण्यात येणाऱ्या थर्मल पेपरचा दर्जा, छपाईची टिकाऊ क्षमता आणि गरज पडल्यास पुनर्मुद्रण किंवा डिजिटल प्रत उपलब्ध करून दिली जाणार का, याबाबत रेल्वेने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे..पश्चिम रेल्वेची योजना- बसविण्यात आलेले थर्मल प्रिंटर : २६५- प्रकल्पाची प्रगती : ३५ टक्के- उद्दिष्ट : ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत १०० टक्के थर्मल प्रिंटरथर्मल प्रिंटरचे फायदे- जलद तिकीट छपाई- रिबनची आवश्यकता नाही- देखभाल खर्च कमी- कमी आवाजात कार्यरतप्रवाशांच्या चिंता- उष्णता, सूर्यप्रकाश, ओलावा आणि घर्षणामुळे मजकूर फिका पडण्याची शक्यता- तिकीट दीर्घकाळ जतन करण्यात अडचण येऊ शकते- प्रवास भत्ता, परतावा आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी अडथळे निर्माण होऊ शकतात.काय म्हणते रेल्वे..?सध्याच्या डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटरमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड, रिबन बदलण्याची आवश्यकता, देखभाल व दुरुस्तीचा वाढता खर्च, तसेच काही वेळा अस्पष्ट किंवा पुसट तिकीट छापले जाण्याच्या तक्रारी येत होत्या. या अडचणी दूर करून तिकीट वितरण अधिक जलद, सुरळीत आणि कार्यक्षम करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आधुनिक थर्मल प्रिंटर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..थर्मल प्रिंटरचा निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वेने प्रवासी संघटनांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. मुंबईच्या उष्ण व दमट हवामानात थर्मल तिकिटांवरील मजकूर कालांतराने फिका पडण्याची शक्यता आहे. लाखो प्रवासी मासिक पास आणि तिकिटे विविध कारणांसाठी जतन करून ठेवतात. तिकीटाची विश्वासार्हता कमी होणार असेल, तर हा निर्णय प्रवाशांच्या हिताचा ठरणार नाही. रेल्वेने या निर्णयाचा फेरविचार करून प्रवासी संघटनांचे मतही विचारात घ्यावे."- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.