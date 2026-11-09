मुंबई

Mumbai Local: फटाक्यांचा मुंबई लोकलला फटका, पश्चिम रेल्वेवर सिग्नल यंत्रणेत बिघाड; सकाळ-सकाळ मुंबईकरांचे हाल

Western Railway: पश्चिम रेल्वेच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने सकाळच्या वेळेत लोकल सेवेवर परिणाम झाला असून मुंबईकर प्रवाशांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
Western Railway Local

Western Railway Mumbai Local Disruption

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सकाळच्या सुमारास मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील नालासोपारा आणि विरार स्थानकांदरम्यान सिग्नल यंत्रणेत अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. परिणामी लोकल ट्रेनची वाहतूक विस्कळीत झाली असून कामासाठी किंवा फिरायला जायला निघालेल्या प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

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