Mumbai Local: फटाक्यांचा मुंबई लोकलला फटका, पश्चिम रेल्वेवर सिग्नल यंत्रणेत बिघाड; सकाळ-सकाळ मुंबईकरांचे हाल

मुंबई : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सकाळच्या सुमारास मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील नालासोपारा आणि विरार स्थानकांदरम्यान सिग्नल यंत्रणेत अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. परिणामी लोकल ट्रेनची वाहतूक विस्कळीत झाली असून कामासाठी किंवा फिरायला जायला निघालेल्या प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीनिमित्त मुंबईसह राज्यभरात फटाके फोडत उत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र याच फटाक्यांचा मोठा फटका मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलला बसला आहे. रविवार (ता. ८) रोजी लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी सर्वत्र वाजविलेल्या फटाक्यांमुळे रेल्वेच्या सिग्नल वायरिंग जळाल्या असल्याची प्राथमिक समोर आली आहे..Urja Urbpro: 'ऊर्जा अर्बप्रो' औषध बनावट! एफडीएच्या तपासणीत आढळला 'टाडालाफिल'चा अंश.परिणामी विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व लोकल पंधरा मिनिट ते अर्धा तास उशिराने धावत आहेत. यामुळे सकाळी कामावर निघालेल्या प्रवाशांना लेटमार्क लागत आहे. तसेच लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे..दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाकडून भूमिगत केबल आणि सिग्नल यंत्रणेच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..Raigad Weather: रायगडच्या घाटांवर धुक्याची चादर, जिल्ह्यातील किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसपर्यंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.