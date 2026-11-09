Western Railway: पश्चिम रेल्वे सेवा ३ तासांपासून विस्कळीत! लोकल वाहतूक ठप्प, अनेक ट्रेन रद्द

मुंबई : मुंबईत फटाक्यांची आतिषबाजी करत दिवाळी उत्सवाचा जल्लोष साजरा केला जात असताना याच फटाक्यांचा फटका मुंबई लोकलला बसला आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याची घटना घडली. परिणामी विरार-चर्चगेट मुंबई लोकल वाहतूक मागील तीन तासांपासून विस्कळीत झाली असून प्रवाशांसह चाकरमान्यांना मोठा फटका बसला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. ९) रोजी फटाक्यांमुळे पश्चिम रेल्वेवरील सिग्नलला आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे विरार ते चर्चगेट लोकल सेवा विस्कळीत झाली असून विरारहून चर्चगेटच्या दिशेनं जाणाऱ्या लोकल तब्बल 35 ते 40 मिनिटांनी उशिरानं धावत आहेत. तसेच अनेक लोकल रद्द करण्यात आल्यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रवाशांचा खोळंबा होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Mumbai Local: फटाक्यांचा मुंबई लोकलला फटका, पश्चिम रेल्वेवर सिग्नल यंत्रणेत बिघाड; सकाळ-सकाळ मुंबईकरांचे हाल.आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रवाशांचा खोळंबाफटाक्यांमुळे पश्चिम रेल्वेवरील सिग्नलला आग लागल्यामुळे विरार ते चर्चगेट लोकल सेवा विस्कळीत झाली. त्यामुळे विरारहून चर्चगेटच्या दिशेनं जाणाऱ्या लोकल उशिराने धावत असल्यामुळे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.