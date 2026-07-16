मुंबई

Mumbai Railway: दररोज १० हजार वसुली अन् २५ जणांवर कारवाई करा; रेल्वेच्या टीसींना टार्गेट

Mumbai local ticketless travel crackdown: विनातिकीट प्रवाशांवर दररोज किमान २५ प्रकरणांत कारवाई, प्रत्येक टीसीला १० हजार रुपयांचा दंड वसुलीचा टार्गेट; मुंबई सेंट्रल विभागाचा तातडीचा आदेश
Ticket Examiners Get Daily Action Quota to Curb Ticketless Travel in Mumbai

Ticket Examiners Get Daily Action Quota to Curb Ticketless Travel in Mumbai

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाने तिकीट तपासनीसांसाठी दैनंदिन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. नव्या आदेशानुसार प्रत्येक तिकीट तपासनीसाने दररोज ठरावीक संख्येत विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करावी, निश्चित रकमेचा दंड वसूल करावा, विविध कलमांतर्गत कारवाई करणे आवश्यक असणार आहे.

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