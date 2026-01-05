आता दादर, सीएसएमटी, वांद्रे, मुंबई सेंट्रल जाण्याची गरज पडणार नाही! जोगेश्वरी टर्मिनस कधी सुरू होणार? मोठी अपडेट समोर

मुंबई : लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी, तुम्हाला आता दादर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, वांद्रे टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल किंवा कुर्ला येथे प्रवास करावा लागणार नाही. जोगेश्वरी टर्मिनस या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल, ज्यामुळे प्रवाशांना तेथून प्रवास सुरू करता येईल. लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता पश्चिम रेल्वेने सातवे टर्मिनस बांधण्याचा निर्णय घेतला. .या टर्मिनसवरून दररोज १२ जोड्या मेल/एक्सप्रेस गाड्या चालवल्या जातील. ज्यामध्ये दिल्ली आणि उत्तर भारताला जाणाऱ्या गाड्यांचा समावेश आहे. पश्चिम रेल्वे अमृत भारत स्टेशन विकास योजनेअंतर्गत जोगेश्वरी येथे एक नवीन टर्मिनस बांधत आहे. नवीन टर्मिनसमुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. राम मंदिर आणि जोगेश्वरी स्थानकांदरम्यान रेल्वेच्या जमिनीवर हे टर्मिनस बांधले जात आहे..Mumbai News: मुंबईच्या राजकारणात मोठी घडामोड! माजी महापौरांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली; भाजपमध्ये करणार प्रवेश?.पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी जोगेश्वरी टर्मिनस देखील महत्त्वाचे ठरेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन टर्मिनसच्या कव्हर शेड, सर्व्हिस बिल्डिंग, प्लॅटफॉर्मचे काम आणि स्टेशन बिल्डिंगचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. त्यानंतर ट्रॅक टाकण्यात येईल. प्रकल्पाचा खर्च ₹७६.८४ कोटी आहे. पश्चिम रेल्वेवरील हे नवीन टर्मिनस पूर्ण झाल्यानंतर, रहिवाशांना लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी मुंबई सेंट्रल, दादर, वांद्रे, बोरिवली किंवा अंधेरी स्थानकांवर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही..सुरुवातीच्या योजनेनुसार, जोगेश्वरी टर्मिनसच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ₹५१ कोटींची निविदा उघडण्यात आली होती, ज्यामध्ये दोन प्लॅटफॉर्म आणि तीन लाईन बांधण्याचा समावेश होता. तथापि, प्रकल्पातील विलंब आणि इतर कारणांमुळे बजेट ₹७६ कोटींवर पोहोचले आहे. टर्मिनस २४ कोच असलेल्या गाड्या सामावून घेण्यास सक्षम असेल. दुसऱ्या टप्प्याचे काम देखील सुरू झाले आहे. या टप्प्यात नवीन आयलंड प्लॅटफॉर्म (दोन्ही बाजूंनी रेल्वे ट्रॅकसह), पिट लाइन आणि शंटिंग नेक बांधणे समाविष्ट आहे..BMC Election: मुंबईत भाजपचा ठाकरे गटाशी ‘महामुकाबला’! ९५ जागांवर थेट संघर्ष; चुरशीच्या लढतींकडे राज्याचे लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.